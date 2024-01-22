Ербол Карашукеев доложил президенту о развитии региона за прошлый год

Президент, Политика
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Аким Жамбылской области отметил, что по итогам прошлого года наблюдается положительная динамика по основным макроэкономическим показателям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В частности, инвестиции в основной капитал увеличились на 17,3 % и составили 517,2 млрд тенге. Отмечается рост в сфере транспортных перевозок на 5,2%, строительства – на 18,7%, связи – на 7,2%, ввода жилья – на 4,7%.

Как сообщил Ербол Карашукеев, в 2023 году запущено 13 новых производств стоимостью 75 млрд тенге. В текущем году ожидается запуск еще 28 проектов на сумму свыше 180 млрд тенге. В целом, инвестиционный пул проектов сегодня включает 69 производств стоимостью 2,3 трлн тенге, их реализация позволит обеспечить работой 5,5 тысячи человек.

Президент был проинформирован, что субъектами малого и среднего бизнеса произведено продукции на 864,9 млрд тенге, число занятых увеличилось на 18,5%.

Касым-Жомарту Токаеву также была предоставлена информация о развитии агропромышленного комплекса области. В регионе продолжается работа по строительству и модернизации водохозяйственных объектов. В рамках программы «Ауыл аманаты» в текущем году будут дополнительно профинансированы проекты по водосберегающим технологиям и развитию рыбных хозяйств.

По словам акима, ввод 7 учреждений образования в 2023 году позволил дополнительно создать 2030 ученических мест. В этом году будет начато строительство 29 объектов образования, рассчитанных на 13380 мест, из них 12 школ – в рамках национального проекта «Комфортная школа». Кроме того, введены 19 объектов здравоохранения, включая областной онкологический диспансер в Таразе и реабилитационный центр для детей в Шуском районе.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал акиму области ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию региона и обеспечению роста доходов.

#президент #Жамбылская область #Карашукеев #отчет

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