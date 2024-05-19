Эрдоган помиловал генералов, осужденных за путч 1997 года

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Основанием для помилование отбывающих пожизненный срок турецких генералов стало их состояние здоровья и преклонный возраст, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото : Presidency of the Republic of Türkiye

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган помиловал семерых генералов, отбывавших с 2018 года пожизненное заключение в связи с неудавшимся военным переворотом 1997 года. Как указано в соответствующих указах, которые цитирует агентство AFP в субботу, 18 мая, это решение было обосновано преклонным возрастом осужденных и их состоянием здоровья.

Накануне указы о помиловании генералов были опубликованы в официальном вестнике правительства Турции Resmi Gazete.

Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП), успешно выступившая на коммунальных выборах в конце марта, добивалась в течение ряда лет освобождения участников провалившегося путча. Председатель партии Озгюр Озель написал в соцсети X, что решение о помиловании было «запоздалым», но «справедливым».

Указывается, что один из помилованных генералов - Чевик Бир, - который сыграл ключевую роль в подготовке путча, уже находился на свободе по состоянию здоровья.

В феврале 1997 года командование ВС Турции выступило с меморандумом с требованием отставки тогдашнего кабинета министров, которым руководил лидер происламской Партии благоденствия Неджметтин Эрбакан.

Возглавившие путч генералы в 2018 году были приговорены к пожизненному заключению. Апелляционный суд впоследствии утвердил приговор. Бывший начальник генштаба ВС Турции Исмаил Хакки Карадайи, считающийся главным обвиняемым, умер в 2020 году.

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