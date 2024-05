Эрдоган помиловал генералов, осужденных за путч 1997 года В мире 2

Основанием для помилование отбывающих пожизненный срок турецких генералов стало их состояние здоровья и преклонный возраст, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото : Presidency of the Republic of Türkiye