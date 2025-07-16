С 2023 года он возглавлял Государственную академическую филармонию им. Е. Рахмадиева
Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Дакенов Ерлан Ергазиевич назначен на должность председателя Комитета культуры ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Правительства, передает Kazpravda.kz
Родился в 1977 г. в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Региональный социально-инновационный университет.
2000-2008 гг. – менеджер, юрист в ТОО «Актогайская транспортная компания».
2008-2012 гг. – режиссер-постановщик, продюсер, пресс-секретарь, старший специалист Отдела кадров ГККП «Тәуелсіздік сарайы» Управления культуры г. Астана.
2012-2016 гг. – директор РГКП «Государственный камерный оркестр «Ак жауын» Комитета культуры Министерства культуры РК.
2016-2019 гг. – заместитель директора РГКП «Государственная концертная организация «Қазақконцерт» Министерства культуры РК.
2019-2023 гг. – генеральный директор ГККП «Государственная академическая филармония» акимата г. Астана.
С 2023 г. до последнего назначения - генеральный директор ГККП «Государственная академическая филармония им. Е. Рахмадиева» акимата г. Астана.