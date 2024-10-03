Ерлан Каналимов: Нас ждет большой фронт работ по реализации реформ президента

Председатель маслихата города Астаны поделился своими мнением о главных тезисах, озвученных лидером Казахстана на II Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, сообщает Kazpravda.kz
Форум депутатов маслихатов всех уровней, представителей шести политических партий, а также депутатов, избранных по одномандатным округам, прошел в четверг в Астане с участием президента Касым-Жомарта Токаева.
«Форум стал не только площадкой для обмена опытом, но и пространством для реализации новых идей. Глава государства в своем выступлении подчеркнул необходимость согласованной работы маслихатов и акиматов, отметив значимость диалога между органами власти и гражданами», - сказал Ерлан Каналимов.
Лидер Казахстана в своей речи напомнил, что основные ветви власти в стране полностью перешли на систему выборов и отметил, что ранее подобного опыта прямого, открытого и честного диалога между властью и народом не было.
«Можно с полной уверенностью сказать, что столь масштабная реформа проводится только в нашей стране», - отметил президент.
Впереди ждет большой фронт работ, направленных на реализацию реформ, озвученных главой государства, продолжил Ерлан Каналимов.
«И большие задачи отведены именно депутатам маслихатов. Одна из главных целей – качественная реализация и постоянный контроль за исполнением предвыборных программ», - сказал в этой связи председатель столичного маслихата.
На форуме президент страны также заявил, что экологическая акция «Таза Қазақстан» будет продолжаться круглый год. Глава государства призвал каждый город и каждое село стать образцом чистоты. Он подчеркнул, что одна из таких важных ценностей – забота о своей стране.
«В июне в столице в рамках масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» стартовал новый социальный проект «Таза Астана». Цель проекта - сформировать осознанное, добросовестное отношение к чистоте и порядку в каждом дворе. В рамках проекта специально созданная экологическая комиссия ежеквартально определяет и присваивает звания «Самый чистый двор», «Самое лучшее предприятие», «Самое лучшее учреждение», - напомнил Ерлан Каналимов.
В рамках экоакции в городе проводятся санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов. Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидация несанкционированных свалок.
В недавнем Послании глава государства уделил большое внимание вопросам экологии, дал поручение по наращиванию Зеленого пояса столицы.
В конце сентября состоялась очередная сессия маслихата Астаны, на котором обсуждались вопросы комплексного озеленения, благоустройства парков и скверов столицы.
В настоящее время в столице насчитывается девять парков, около 90 скверов, высажено почти 16,5 миллиона зеленых насаждений. За последние годы высажено 2,5 миллиона, в Зеленом поясе 1,6 миллионов, в плане – посадка еще одного миллиона зеленых насаждений. Уклон делается на крупномерные деревья, кустарники, цветы. В рамках проекта «Зеленый пояс» проводятся научные исследования по новым земельным участкам. На сегодня в зеленом поясе исключены крупные ЧС. Это один из проектов города, который динамично развивается. Целенаправленно ведётся работа по оцифровке зеленых насаждений.
Выступая на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, Касым-Жомарт Токаев отметил, что демократия – это не результат, а процесс, в котором нужно регулярно участвовать.
«Лидер Казахстана, обращаясь к нам, депутатам местных представительных органов власти, напомнил, что маслихаты играют особую роль в жизни страны, и наш долг – защита интересов избирателей, оказавших нам доверие. В контексте проводимых в стране политических реформ, отныне выборы в областные маслихаты проводятся по смешанной системе, а районные депутаты избираются только по мажоритарной системе. Это стало важным шагом для дальнейшей демократизации страны и реализации масштабных преобразований. Как никогда усилилась конкуренция между политическими партиями. Депутатские мандаты получили представители шести политических партий, установлены спецквоты для молодежи в партийном списке. Депутаты наделены правом избирать акимов областей и городов республиканского значения на альтернативной основе. Такого никогда не было. Расширение полномочий маслихатов, плюрализм мнений позволяют гораздо эффективней решать проблемы на местах. Таким образом не на словах, а на деле реализуется принцип «Слышащего государства». Президент страны призвал депутатов маслихатов честно трудиться во благо народа. И я убежден, что депутатский корпус маслихатов всех уровней с честью справится с этой задачей», - резюмировал Ерлан Каналимов.