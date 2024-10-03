Ерлан Каналимов: Нас ждет большой фронт работ по реализации реформ президента

Фото: пресс-служба маслихата Астаны

Форум депутатов маслихатов всех уровней, представителей шести политических партий, а также депутатов, избранных по одномандатным округам, прошел в четверг в Астане с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

«Форум стал не только площадкой для обмена опытом, но и пространством для реализации новых идей. Глава государства в своем выступлении подчеркнул необходимость согласованной работы маслихатов и акиматов, отметив значимость диалога между органами власти и гражданами», - сказал Ерлан Каналимов.

Лидер Казахстана в своей речи напомнил, что основные ветви власти в стране полностью перешли на систему выборов и отметил, что ранее подобного опыта прямого, открытого и честного диалога между властью и народом не было.

«Можно с полной уверенностью сказать, что столь масштабная реформа проводится только в нашей стране», - отметил президент.

Впереди ждет большой фронт работ, направленных на реализацию реформ, озвученных главой государства, продолжил Ерлан Каналимов.

«И большие задачи отведены именно депутатам маслихатов. Одна из главных целей – качественная реализация и постоянный контроль за исполнением предвыборных программ», - сказал в этой связи председатель столичного маслихата.

На форуме президент страны также заявил, что экологическая акция «Таза Қазақстан» будет продолжаться круглый год. Глава государства призвал каждый город и каждое село стать образцом чистоты. Он подчеркнул, что одна из таких важных ценностей – забота о своей стране.

«В июне в столице в рамках масштабной экоакции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка» стартовал новый социальный проект «Таза Астана». Цель проекта - сформировать осознанное, добросовестное отношение к чистоте и порядку в каждом дворе. В рамках проекта специально созданная экологическая комиссия ежеквартально определяет и присваивает звания «Самый чистый двор», «Самое лучшее предприятие», «Самое лучшее учреждение», - напомнил Ерлан Каналимов.

В рамках экоакции в городе проводятся санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов. Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидация несанкционированных свалок.

В недавнем Послании глава государства уделил большое внимание вопросам экологии, дал поручение по наращиванию Зеленого пояса столицы.

В конце сентября состоялась очередная сессия маслихата Астаны, на котором обсуждались вопросы комплексного озеленения, благоустройства парков и скверов столицы.

В настоящее время в столице насчитывается девять парков, около 90 скверов, высажено почти 16,5 миллиона зеленых насаждений. За последние годы высажено 2,5 миллиона, в Зеленом поясе 1,6 миллионов, в плане – посадка еще одного миллиона зеленых насаждений. Уклон делается на крупномерные деревья, кустарники, цветы. В рамках проекта «Зеленый пояс» проводятся научные исследования по новым земельным участкам. На сегодня в зеленом поясе исключены крупные ЧС. Это один из проектов города, который динамично развивается. Целенаправленно ведётся работа по оцифровке зеленых насаждений.

Выступая на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, Касым-Жомарт Токаев отметил, что демократия – это не результат, а процесс, в котором нужно регулярно участвовать.