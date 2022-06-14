Ерлан Карин назначен Государственным советником РК

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ерлана Карина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"В соответствии с подпунктом 19) статьи 44 Конституции Республики Казахстан назначить Карина Ерлана Тынымбайулы Государственным советником Республики Казахстан", - говорится в официальном документе.

Также Глава государства подписал указ о статусе и полномочиях Государственного советника Республики Казахстан, внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан.