Ерлан Карин встретился с гендиректором ЮНЕСКО Одрэ Азуле

Международное сотрудничество, Политика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В ходе 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО состоялась встреча государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

Фото: akorda.kz

Ерлан Карин отметил, что официальный визит главы ЮНЕСКО в Казахстан в июне текущего года и её встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым придали новый импульс развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

По словам Ерлана Карина, Казахстан настроен на плодотворное расширение взаимодействия с организацией, например, в области охраны культурного и природного наследия. В контексте глобального изменения климата большое значение имеют исследования, регулярно проводимые Центральноазиатским региональным гляциологическим центром в Алматы под эгидой ЮНЕСКО.

Государственный советник поблагодарил главу ЮНЕСКО за решение повысить статус Кластерного офиса Организации в Алматы до Многосекторального регионального офиса (Бюро).

В свою очередь, Одрэ Азуле с большой теплотой вспомнила свой июньский визит в Казахстан и высоко оценила проводимые в нашей стране под руководством президента Касым-Жомарта Токаева системные реформы, в том числе в плане продвижения образования, науки и культуры.

#встреча #ЮНЕСКО #Карин #гендиректор #Одрэ Азуле

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