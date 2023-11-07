Ерлан Карин встретился с гендиректором ЮНЕСКО Одрэ Азуле

В ходе 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО состоялась встреча государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина с Генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz .

Фото: akorda.kz

Ерлан Карин отметил, что официальный визит главы ЮНЕСКО в Казахстан в июне текущего года и её встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым придали новый импульс развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

По словам Ерлана Карина, Казахстан настроен на плодотворное расширение взаимодействия с организацией, например, в области охраны культурного и природного наследия. В контексте глобального изменения климата большое значение имеют исследования, регулярно проводимые Центральноазиатским региональным гляциологическим центром в Алматы под эгидой ЮНЕСКО.

Государственный советник поблагодарил главу ЮНЕСКО за решение повысить статус Кластерного офиса Организации в Алматы до Многосекторального регионального офиса (Бюро).

В свою очередь, Одрэ Азуле с большой теплотой вспомнила свой июньский визит в Казахстан и высоко оценила проводимые в нашей стране под руководством президента Касым-Жомарта Токаева системные реформы, в том числе в плане продвижения образования, науки и культуры.