Ерлан Киясов возглавил Национальный центр экспертизы

Ерлан Киясов назначен председателем правления Национального центра экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НЦЭ.

Ерлан Киясов родился в 1973 году в Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет, Центрально-Азиатский университет, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Университет «Туран-Астана».

Трудовую деятельность начал в 1990 году санитаром отделения реанимации интенсивной терапии «Больницы Скорой Медицинской помощи г. Алматы».

В 1997-1999 гг. был санитарным врачом, врачом-эпидемиологом Центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном транспорте РК в г. Алматы.

С 1999 по 2020 год работал в структуре Медицинского центра Управления Делами Президента РК — санитарным врачом по общей гигиене в Санитарно-эпидемиологической станции, заведующим оперативным отделом, начальником эпидемиологического отдела Управления санэпиднадзора, директором РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы», заместителем руководителя, Заместителем руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента РК.

В 2020-2022 гг. занимал должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан - Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.