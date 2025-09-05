Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента

Мажилис
56

Оно пройдет 8 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

 Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан.

«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента  8 сентября в 11.00 часов в городе Астане», – говорится в тексте распоряжения.
