Ерлан Кошанов выступил на чрезвычайном Арабо-Исламском саммите

Мажилис
По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева председатель Мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в чрезвычайном Арабо-Исламском саммите в столице Катара Дохе, передает Kazpravda.kz 

Фото: Мажилис

Спикер Палаты выступил на пленарном заседании, изложив позицию нашей страны по вопросам разрешения международных конфликтов.

На полях саммита Ерлан Кошанов встретился с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и передал искренние приветствия и наилучшие пожелания от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Эмир Катара высоко оценил поддержку Казахстана и выразил признательность за позицию страны в отношении военных действий, предпринятых израильскими властями.

– Я прекрасно знаю, что Казахстан первым осудил этот поступок и поддержал Катар. Спасибо за это. Я горжусь нашими особыми братскими, дружескими отношениями с Президентом Казахстана. И для нас очень важно, что на сегодняшнем саммите казахская делегация присутствует на таком высоком уровне, – сказал Тамим бен Хамад Аль Тани.

В своем выступлении на заседании председатель Мажилиса отметил, что в настоящее время Ближневосточный регион столкнулся с серьезными геополитическими вызовами и проведение чрезвычайного саммита обусловлено резким обострением международной ситуации.

– Казахстан жестко осуждает военные действия Израиля на территории Государства Катар. Наш Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев первым выступил с этой позицией и выразил решительную поддержку Катару. Из каких бы целей ни исходила совершённая атака, такие действия совершенно недопустимы. Это нарушает суверенные права Государства Катар и противоречит принципам международного права. Такое нападение наносит ущерб не только безопасности отдельно взятой страны, но и спокойствию и суверенитету всех государств, которые руководствуются основами международного порядка, – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса отметил, что своей миротворческой политикой Катар вносит огромный вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности. В своём выступлении он также озвучил позицию Казахстана по вопросам урегулирования международных конфликтов.

– Любой кризис должен решаться путем мирного диалога на основе Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права. Президент Казахстана призывает к обеспечению незыблемости этих принципов и полноправному руководству ими в разрешении конфликтов. Практика показывает, что применение военной силы всегда вызывает только новую волну насилия, приводит к гибели невинных людей, – подчеркнул Ерлан Кошанов.

В этой связи председатель Мажилиса также остановился на трагических событиях, происходящих в Газе. Он отметил, что с самого начала конфликта Президент Казахстана постоянно призывает к немедленному прекращению военных действий в Секторе Газа и помощи его жителям.

Казахстан со своей стороны уже оказывает финансовую и иную помощь Газе. В январе этого года эта работа проводилась совместно с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой находится в Астане. Ерлан Кошанов призвал исламские страны активнее использовать потенциал данной организации для расширения гуманитарной помощи палестинскому народу.

Также на полях саммита спикер Мажилиса встретился с Премьер-министром – Министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, который дал высокую оценку развитию двустороннего сотрудничество между Казахстаном и Катаром.

