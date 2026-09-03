Ержан Саденов продолжит работу на посту министра МВД

Саденов Ержан Сапарбекович назначен министром внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: МВД

В 1993 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова. В 1998 году – Карагандинскую высшую школу КНБ РК

Награжден орденами «Даңқ» I степени (2026), «Айбын» I степени (2024), II степени (2018)

С 1993 по 2009 годы проходил службу в подразделениях внутренних дел ВКО от старшего оперуполномоченного до начальника управления территориального департамента.

С 2009 по 2022 годы занимал должности заместителя начальника, начальника Департаментов внутренних дел на транспорте, Мангистауской, Акмолинской области и г. Нурсултан.

С 2022 по 2023 годы работал заместителем министра внутренних дел РК.

С сентября 2023 года – министр внутренних дел Республики Казахстан.

#президент #МВД #Саденов

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