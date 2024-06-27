ЕС планирует очистить околоземное пространство

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Хартия нулевого мусора Европейского космического агентства требует к 2030 году вернуть на Землю, уничтожить или обезвредить заброшенные спутники, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюз

Как отмечается, большинство из спутников движутся по низкой орбите, примерно в тысяче километров от Земли, или висят на геостационарной орбите на высоте 30 тыс. км. Кроме того, накопилась масса космического мусора. Растет необходимость поддерживать это пространство устойчивым, чистым и безопасным. Это было одной из тем обсуждения на форуме Европейского космического агентства в Брюсселе.

Также, некоторые компании рассказали о том, как они с помощью спутников собираются обеспечивать доступ к Интернету в отдаленных местах нашей планеты.

По данным Агентства, на орбите Земли находится около 12,5 тыс. спутников. По истечении срока их эксплуатации их нужно уничтожить, вернуть на Землю или обезвредить.

Частные фирмы все больше заинтересованы в том, чтобы запускать в космос свои спутники. Но большая проблема в том, что такие аппараты со временем перестают работать, оставаясь при этом в космосе. В такой ситуации находятся около 2,7 тыс. спутников. Кроме того, угрозу представляют мелкие детали и обломки, летающие с большой скоростью и способные нанести большой вред. Чтобы его предотвратить и очистить космос, Агентство приняло Хартию нулевого мусора.

«Цель этой Хартии - свести к нулю количество заброшенных орбитальных аппаратов к 2030 году. Это необязательный к исполнению документ с высокими требованиями. Это инициатива всего космического сообщества, включая наше Агентство и множество других заинтересованных сторон», - говорит Гизела Зюсс из Европейского космического агентства.

В ближайшие месяцы в Брюсселе будет представлен Европейский космический акт. Это будет первый закон, регулирующий участие ЕС в мирном освоении околоземного пространства.