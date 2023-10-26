Еще 2 медали завоевали казахстанцы на Азиатских параиграх

Серебро и бронзу принесли в копилку Казахстана параспортсмены

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК

Еще две медали завоевали казахстанцы на Азиатских параиграх, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

Так, Раушан Койшибаева завоевала серебряную медаль по парапауэрлифтингу. Выступая в весовой категории 73 кг, она подняла 119 кг.

Кроме того, мужская сборная по велоспорту стала обладателем бронзовой медали Азиатских параигр. В состав команды вошли: Кенжегул Сейитжан и Антон Лаврентьев. Золотая медаль досталась спортсменам из Южной Кореи, а серебро завоевали велоспортсмены из Индонезии.