Еще один банк появится в Казахстане
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Об этом стало известно на брифинге с участием президентов Казахстана и Республики Корея Касым-Жомарта Токаева и Юн Сок Ёля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании в области банковского надзора.
«Данный документ призван обеспечить безопасность инвестиций. В нашей стране действует корейская микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan. Поддерживаю решение преобразовать ее в банк второго уровня», – заявил глава государства.