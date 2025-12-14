«Когда поешь от души – это чувствуют все», – говорит 18-летняя Ульяна Федорович, юная певица из Талдыкоргана, чьи выступления на казахском языке покоряют сердца слушателей. Талантливая, открытая и искренняя, Ульяна сумела сделать язык, не являющийся для нее родным, частью своей жизни и своего творчества. Ее история – пример того, как любовь к языку и культуре может объединить людей и вдохновить на достижение новых вершин.

Ульяна с улыбкой вспоминает, как впервые начала говорить на казахском языке.

– Я выпускница центра поддержки детей «Айналайын», – рассказывает девушка. – Меня там окружали люди, которые хорошо говорили по-казахски, и я даже не заметила, как начала говорить сама. Чем больше я слушала казахскую речь, песни и знакомилась с традициями, тем сильнее тянуло учить язык глубже. В нем есть особая теплота и мелодичность.

Со временем казахский язык стал для нее не просто средством общения, а пространством, где рождается вдохновение. Сегодня Ульяна утверждает: никакой сложности в изучении языка нет, если идти к нему с любовью.

– В казахском языке нет трудностей, – уверена она. – Нужно просто вникнуть в его глубину, чтобы понимать красоту. Я очень люблю звучание казахских слов и музыку казахскую – она необыкновенно мелодична.

Ульяна ценит казахское гостеприимство.

– Мне нравится отношение казахов к гостю, – делится девушка. – Его всегда встречают с уважением, теплом, улыбкой. Даже если человек пришел всего на несколько минут, ему обязательно предложат чай и угощение. В этом чувствуется доброта и открытость.

Эта философия гостеприимства, по словам Ульяны, помогает ей самой быть добрее и внимательнее к людям. Она уверена: язык и традиции становятся настоящими учителями, учат понимать других и ценить простые человеческие радости.

Пение в жизни Ульяны появилось рано. Она с детства выходила на сцену – сначала как участница хора и вокальных групп, а затем как сольная исполнительница.

– Я занимаюсь вокалом с детства, – рассказывает она. – С ранних лет участвовала в конкурсах, но последние годы мне особенно нравится сольное пение. Когда я на сцене, то чувствую прилив энергии. Победа не так важна. Главное, когда публика чувствует твою искренность.

Настоящий успех к Ульяне пришел после участия в проекте Ассамблеи народа Казахстана «Мың бала». Это масштабный культурно-просветительский конкурс, направленный на поддерж­ку билингвизма и межнационального единства среди молодежи. Именно там Ульяна заявила о себе как о талантливой исполнительнице песен на казахском языке.

– Я пела песню Розы Рымбаевой «Туған жер», – вспоминает девушка. – Выбрала именно ее, потому что с детства восхищалась этой композицией. Когда выступала на гала-концерте в Астане, ощущала невероятную гордость. Это был один из самых запоминающихся моментов в моей жизни.

Для Ульяны музыка – не просто увлечение, а особое пространство, где язык и эмоции сливаются в одно целое.

– Слушая казахские народные песни, я понимаю, что в них живет целая история народа, – говорит она. – А современные исполнители продолжают эту традицию: создают новое, но при этом напоминают нам о песнях предков. Казахские песни полны смысла.

Она признается, что чаще всего выбирает песни интуитивно – те, которые «может спеть уверенно и сердцем». Перед выходом на сцену обязательно делает распевку, это помогает собраться и почувствовать уверенность.

Но иногда даже у самых одаренных бывают минуты сомнений. Бывало, что перед выступлением пропадала уверенность. Но Ульяну всегда поддерживали близкие, благодаря им она не сдавалась.

Сегодня Ульяна учится на экономиста, однако уверена, что творчество будет сопровождать ее всегда.

– Через пять или десять лет я вижу себя человеком, который достиг своих целей, – говорит она. – Я хочу развиваться и в профессии, и в искусстве. Как говорится, одно другому не мешает. Ведь главное – заниматься тем, что любишь.

Ее пример показывает: язык, культура и творчество неразрывно связаны. Именно через песни на казахском языке она почувствовала духовную близость со страной, в которой выросла.

– Когда понимаешь язык, начинаешь по-другому чувствовать песни, пословицы, даже шутки. Например, раньше я просто слушала терме, а теперь понимаю смысл, и это впечатляет, – делится Ульяна.

На вопрос о том, что бы она пожелала детям, мечтающим выучить язык или выйти на сцену, Ульяна отвечает просто:

– Не бойтесь ошибок. Пробуйте каждый день и верьте в себя. Самое главное – продолжать, даже если сначала сложно. И слушайте свое сердце!

История Ульяны Федорович – это не просто рассказ о музыкальном таланте. Это история о любви к языку, о стремлении к самосовершенствованию и о силе внутренней гармонии. Она доказывает: однажды выучив новый язык, человек действительно обретает еще одну душу – ту, что умеет чувствовать, понимать и объединять.