Еще одна европейская пляжная страна отменила все ограничения на въезд

Португалия с 1 июля отменила сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для въезда туристов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Власти еще одной европейской страны, Португалии, отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранных туристов с 1 июля. Об этом пишет Diário da República со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации.

Согласно новым правилам, прибывающие в популярную пляжную страну иностранные путешественники, больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.

Отмечается, что решение об открытии страны для отдыхающих было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки, а также учитывая высокий уровень вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Ранее о снятии всех ковидных ограничений на въезд туристов также объявили власти Финляндии. С 1 июля все пересекающие границу иностранцы освобождаются от предъявления сертификата о вакцинации от COVID-19 и сдачи анализов на коронавирус.