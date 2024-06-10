Еще одну олимпийскую квоту завоевала команда Казахстана по пулевой стрельбе

Эта квота стала шестой в активе казахстанских стрелков

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по пулевой стрельбе отметилась очередной олимпийской квотой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На Олимпийские игры-2024 пробилась Ирина Юнусметова. Спортсменка специализируется на стрельбе из пневматического пистолета.

Ирина квалифицировалась на Игры по итогам рейтинга Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

Данная квота стала шестой в активе казахстанских стрелков. Ранее на ОИ отобрались Ислам Сатпаев, Александра Ле, Никита Чирюкин, Арина Алтухова и Константин Малиновский, напомнили в НОК.