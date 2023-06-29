Еще пять автобусных маршрутов изменили схему движения в Астане
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В Астане еще пять автобусных маршрутов корректируют схему движения из-за ремонта дорог, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 5А, 6, 16, 37, 72. Просим заранее планировать свой маршрут", - говорится в информации пресс-службы ТОО "City Transportation Systems".
С измененными схемами движения можно ознакомиться ниже.
Фото пресс-службы CTS
Фото пресс-службы CTS
Фото пресс-службы CTS
Фото пресс-службы CTS
Фото пресс-службы CTS
Ранее сообщалось, что временно изменены схемы движения маршрутов №№ 4, 4А, 48, 70, 71.