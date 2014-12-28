Есимов поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Новым годом
Ксения Воронина
Аким Алматы Ахметжан Есимов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим 2015 годом в рамках инициированной Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым Общенациональной акции поддержки ветеранов ВОВ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима города Алматы.
"Представители вашего поколения своими ратными и трудовыми подвигами в годы войны и послевоенное время весомым вкладом в упрочение нашей независимости снискали всенародное уважение и стали примером для потомков. Казахстанцы всегда помнят об этом, оказывая ветеранам почет и окружая их заботой. Искренне надеюсь, что в дни предстоящего празднования юбилея Великой Победы вы по-прежнему будете в строю. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, долгих и счастливых лет жизни, благополучия вашим родным и близким!" – зачитал аким текст поздравительной телеграммы Президента.
Глава мегаполиса отметил беспрецедентность и значимость Общенациональной акции, подчеркнув, что Казахстан стал первой страной на постсоветском пространстве, организовавшей официальные мероприятия накануне 2015 года, объявленного Годом Ветерана в странах СНГ, и в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ее рамках с 26 по 30 декабря 2014 года каждого из 5 115 ветеранов ВОВ, проживающих в республике, лично посетят акимы областей, городов и районов и вручат им поздравления, а также новогодний подарочный набор от имени Главы государства. В Алматы проживают 900 ветеранов-фронтовиков ВОВ.
"После войны произошли очень большие изменения на постсоветском пространстве – в некоторых бывших союзных республиках памятники ветеранам сносят, не собираются отмечать эту дату. В Казахстане со стороны государства делается все, чтобы ветераны войны не были обделены вниманием. Мы должны с вами вместе встретить историческую дату – 70-летие Победы, это память о ваших друзьях и соратниках. Увидимся по традиции 9 мая и как всегда отметим праздник в парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Счастья, здоровья, вам и вашим близким", – резюмировал аким.