Если к переделу подойти с умом

Потенциал есть, нужны стимулы

Наиля Нурланова, заместитель директора, заведующая Центром территориального развития Института экономики Комитета науки Министерства образования и науки РК:

– Сейчас обеспеченность внут­реннего спроса республики собственным производством продовольствия недостаточна. По мясу птицы, колбасам, изделиям из мяса, рыбе и консервам она не превышает 60–66%, по сахару и молоку – всего около 40%, и лишь по подсолнечному мас­лу она достигла 97%. Но даже в этой, казалось бы, успешной позиции для производства мас­ла используются импортные семечки. И тут возникают вопросы: где же наши подсолнухи, почему не можем довезти до заводов свои семечки?

Повысить самообеспеченность жителей Казахстана продовольствием, добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе можно, раскрыв и эффективно задействовав огромный сырьевой потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли.

Необходимо стимулировать организацию крупно-товарных сельскохозяйственных производств, применяющих современные аграрные технологии. Одновременно с этим в сфере АПК важно создание новых перерабатывающих предприятий по выпуску и экспорту продукции глубокой переработки, обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.

Для развития села также принципиально важна поддержка малых хозяйств в рамках развития программы «Ауыл аманаты». Мерами поддержки должны стать не только льготные кредиты, но и стимулирование кооперации личных подсобных хозяйств.

Особое значение приобретает сбытовая политика. Необходимо создать современную инфраструктуру хранения, переработки и транспортировки продукции АПК до потребителя. Активную стабилизирующую роль здесь предстоит играть Продовольственной контракт­ной корпорации, которая может сдерживать рост цен путем создания­ полноценной цепочки производства, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции.

В нынешнем Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев­ большое внимание уделил вопросу совершенствования, упрощения и сокращения закупочного процесса с тем, чтобы обеспечить принцип приоритета качества над ценой, то есть поставить эффективный заслон демпингу, а также осуществить полную автоматизацию процедур. Для этого необходимы меры по обеспечению открытости процедур госзакупок за счет нового механизма рассмотрения жалоб и внедрения общественного контроля при приемке товаров, работ и услуг. В результате можно обеспечить увеличение доли казахстанского содержания в регулируемых закупках в течение трех лет как минимум до 60%.

Не можем выстроить цепочку?

Аят Наурузов, ведущий экс­перт центра отраслевого анализа АО «Институт экономических исследований»:

– Для развития переработки сельхозпродукции принципиально важно вовлечь в кооперацию мелких и средних фермеров, личные подсобные хозяйства.

На начало 2023 года в Казахстане зарегистрировано 3 284 сельскохозяйственных кооператива, в них трудятся 7,3 тысячи человек. Эффективность их крайне низка, и это отталкивает большинство переработчиков сельскохозяйственной продукции. По итогам проведенного аудита 2018 года установлено, что 18% кооперативов являлись недействую­щими, а 42% – фиктивными, организованными только для получения государственных субсидий.

Сейчас у нас слаба вовлеченность мелких и средних производителей в цепочку переработки и сбыта, сложен доступ к торговым объектам в силу их мелкотоварности и неспособности обеспечить стабильность поставок сельскохозяйственной продукции.

Между тем невыстроенная перерабатывающая и сбытовая цепочка отечественной сельхозпродукции ведет к росту цен, появлению многочисленных непродуктивных посредников. Ввиду нестабильности и мелкотоварности поставок отечественной сельскохозяйственной продукции, несоответствия ее требованиям (по калибровке, фасовке, пищевой безопасности) торговые сети предпочитают работать с импортными производителями и поставщиками.

Таким образом, основными сдерживающими факторами развития отечественного перерабатывающего сектора являются низкое качество и дефицит сельскохозяйственного сырья, неразвитость логистики по его заготовке, транспортировке и хранению, что приводит к малой загруженности отечественных перерабатывающих мощностей.

Вместе с тем в нашей перерабатывающей отрасли необходимо усилить государственный контроль в отношении безопасности и качества пищевых продуктов с проведением лабораторных анализов на соответствие требованиям технических регламентов, в том числе на наличие фальсификатов – открыто не декларируемых растительных жиров, соевых добавок и других заменителей, консервантов, ароматизаторов, красителей.

В свою очередь это потребует проведения метрологической экспертизы действующих технических регламентов, строительства, модернизации недостающих испытательных лабораторий, укрепления их материально-технической базы, а также разработки стандартов и методов испытаний.

В этой связи считаю необходимым проработать возможность придания неправительственным организациям статуса, предоставляющего им право проводить мероприятия по выявлению фальсифицированной пищевой продукции на рынке. Конечно же, защита отечественного рынка должна быть подкреплена идеологической поддержкой. Для этого необходимо проводить широкомасштабную кампанию по пропаганде потребле­ния отечественной пищевой продукции, повышению доверия к ней населения. Тогда, может быть, быстрее начнут решаться проблемы с доставкой казахстанского аграрного сырья переработчикам и последующим выпуском отечественной продукции.

Пока же в казахстанской структуре экспорта продуктов переработки сельскохозяйственного сырья на долю муки приходится 36,3%, растительного масла – 7,7%, кондитерских изделийч – 8,4%, молочной продукции – 4,1%, рыбопродуктов – 10,7%. В то время как для Казахстана открываются мировые экспортные рынки, у нас самих наблюдается зависимость от импорта многих продовольственных товаров.

Субсидии платить, но не так!

Толеутай Рахимбеков, первый заместитель председателя народно-демократической патриотической партии «Ауыл»:

– Стратегическая цель нашей страны – стать одним из ведущих аграрных центров евразийского континента – невозможна без перехода от первичного производства к выпуску продукции высоких переделов. Поэтому Глава государства поставил задачу в течение трех лет увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%. По его словам, это потребует пересмотра налоговой политики, которая должна стимулировать именно переработку. В приоритете должны быть перспективные для нас направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна. Между тем Минсельхоз и Молочный союз Казахстана, к примеру, едины во мнении: в стране не хватает сырого молока.

Согласно научно обоснованным физиологическим нормам потребления продуктов питания, утвержденным приказом министра национальной экономики РК от 9 декабря 2016 года, на одного человека должно приходиться в пересчете на молоко не менее 301 килограмма молочных продуктов в год. Даже если отминусовать 30 кило молока верблюжьего, кобыльего, козьего, то на долю коровьего остается 271 кило­грамм на человека в год. В Казахстане почти 20 миллионов человек населения, значит, стране нужно 5,42 миллиона тонн переработанного молока. Молочный союз заявляет, что сейчас в Казахстане перерабатывается 1,7–1,8 миллиона тонн молока. Значит, не хватает 3,6–3,7 миллиона тонн!

Считаем дальше. Госорганы собираются потратить 100 миллиардов тенге и производить лишь 373 тысячи тонн молока. Проводим элементарный арифметический расчет и выясняем, что для того, чтобы построить молочно-товарные фермы (МТФ) для производства недостающих 3,6–3,7 миллиона тонн молока, Казахстану нужно потратить около 1 триллиона тенге!

Вдобавок надо потратить деньги на восстановление ветеринарии, кормовые культуры, кадры. Самая дорогая статья – корма. Нужно примерно 60 тысяч тенге на 1 гектар. Гипотетически предположим, что на этих МТФ будут рекордные для Казахстана надои в 4,6–4,7 тонны молока в год на одну корову. Значит, нужно 1 миллион голов только коров. Возьмем примерно по 5 гектаров на одну голову. Получается, что на 1 миллион голов нужно 5 миллионов гектаров кормовых культур. Умножаем это число на уже известные 60 тысяч тенге расходов на гектар, получаем результат: только на корма и только на коров потребуется еще 300 миллиардов тенге. А есть же также молодняк, быки, ремонт­ное стадо.

Следовательно, только на производство сырого молока Минсельхоз, сам того не подозревая, должен потратить около 1,5–2 триллиона тенге. На самом деле, на мой взгляд, реальная ситуация другая. Здесь хочу выделить два момента: во-первых, молоко сырое в стране есть. Может быть, не те 6,2 миллиона тонн, как указано в статистических отчетах, но примерно 5–5,5 миллиона тонн – в мелких КХ и ЛПХ; во-вторых, молокозаводы, по моим подсчетам, перерабатывают не 1,7 миллиона, а, как минимум в 2–2,5 раза больше – 3,5–4,5 миллиона тонн.

Просто они, молокозаводы, прячут от статистики реальные объе­мы переработки молока. Почему? Из-за НДС! Что делать? Давайте займемся кооперацией, на первом этапе, мелких крестьянских и личных подсобных хозяйств, которые сегодня производят около 90% сырого молока. Кооперация позволит создать безопасные условия для производства, сбора, хранения, транспортировки молока. В стране около 2,2 тысячи сельских округов. Создаем 2,2 тысячи сельских сервисно-потребительских кооперативов (ССПК) – в каждом сельском округе. Построим МТФ при каж­дом ССПК. Причем, по опыту Аккольского района, стоимость такой МТФ будет примерно в 100–150 миллионов тенге. Для сравнения: в проекте Минсельхоза стоимость каждой МТФ более 1,5 миллиарда тенге – разделите 100 миллиардов тенге на 65 МТФ!

На 2,2 тысячи МТФ при кооперативах потребуется около 220–330 миллиардов тенге. По проекту Минсельхоза понадобилось бы 1,3 триллиона тенге. Как говорится, почувствуйте разницу!

Причем кооперативные МТФ оснащаются также аппаратами машинного доения, обеспечиваются кормами, ветеринарией, пунктами искусственного осеменения для породного улучшения поголовья скота.

По такой же схеме можно построить при каждом кооперативе, при каждом селе небольшие, на 400–500 голов, откормочные площадки (ОП). И получится: телки на МТФ, бычки на ОП. Это позволит решить проблему с нехваткой пастбищ вокруг сел для выпаса частного скота, значительно улучшит гигиену внутри сел и экологию вокруг них, существенно повысит доходы сельчан.

Давайте изменим систему субсидирования – будем платить за аграрную продукцию, готовую и отгруженную на переработку, на внутренний рынок по импортозамещению.

Хватит платить субсидии за удобрения, пестициды, технику и прочее! При изменении адреса субсидий появится прямой стимул увеличивать объем производства молока, повышать его качество и покончить с припис­ками. Также давно пора освободить обороты по получению, переработке, сбыту, экспорту, импорту сельхозпродукции и продовольственных товаров от НДС. И все встанет на свои места!

Есть возможности для инноваций

Сырым Ертаев, руководитель сельхозпредприятия:

– Для развития казахстанского мясного рынка необходимо развивать глубокую переработку мяса. В настоящее время здесь существуют большие проблемы, связанные с экологией. К примеру, отходы после забоя скота закапываются в землю, чем наносится огромный ущерб окружающей среде. Но все они могут быть переработаны в востребованную продукцию, которая пользуется большим спросом в Китае. Однако сначала необходимо решить вопрос с выходом на китайский рынок: в настоящее время только США и Испания имеют разрешения на официальный сбыт обработанной мясной продукции в Китай.

Не только мясную и костную муку, но и мясо можно поставлять на экспорт, если государство поможет получить разрешение для выхода на китайский рынок. Это дало бы большой импульс мясному рынку Казахстана.

В нашей республике не решается проблема использования шкур забитых животных. К примеру, предприниматели, производящие обувь, получают кожевенное сырье из Узбекистана­ и Турции, только потому, что у нас не налажена собственная переработка сырья. Между тем иностранные предприниматели готовы построить у нас перерабатывающие цеха. Для этого необходима поддержка государства.

Также, на мой взгляд, необходимо разработать Комплексный план развития овцеводства на 2023–2029 годы. Этот документ должен включать отраслевые меры поддержки, начиная от финансирования до создания инфраструктуры и выхода на внешние рынки. Благо, что через Реестр инвестиционных проектов есть возможность обеспечить качественный мониторинг его исполнения с распределением сквозной ответственности уполномоченных госорганов и бизнеса.

Мир заинтересован в закупке казахстанской баранины. К примеру, сегодня страны Персидского залива – ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт – импортируют порядка 150 тысяч тонн баранины ежегодно, из них только ОАЭ закупают более 50 тысяч тонн баранины в год. Ввиду относительной близости рынков сбыта и невысокой себестоимости продукции для Казахстана имеется высокий потенциал наращивания экспорта в ОАЭ. Сегодня спрос на обработанную казахстанскую мясную продукцию кратно превышает объемы, которые наши фермеры готовы предложить.

При этом основную потребность на внешних рынках имеет казахстанская охлажденная баранина, которую возможно доставить исключительно авиатранспортом. Однако для ее экспорта соответствующая инфраструктура имеется только в аэропорту Шымкента. Для стимулирования роста объемов производства баранины в регио­нах необходимо обеспечить техническую возможность хранения и транспортировки охлажденного мяса также в других аэропортах, в первую очередь в Международном аэропорту Астаны.

О безотходном хозяйстве

Галия Акимбекова, д. э. н., профессор, заместитель председателя правления ТОО «Казахский НИИ экономики АПК и развития сельских территорий»:

– В настоящее время динамика производства мяса (говядины, баранины, конины) в Казахстане показывает устойчивый рост, с годами увеличиваются и производственные мощности переработки – со 110,7 до 143,4 тысячи тонн, что свидетельствует о расширении производственных возможностей отрасли. Объем выработки готовой продукции также демонстрирует увеличение, его пик пришелся на 2020 год (43 тысячи тонн). Однако доля переработки в производстве мяса (по видам) остается по-прежнему относительно низкой, колеблясь в пределах от 0,05% – в 2022 году до 5,68% – в 2018-м. Коэффициент использования производственных мощностей колеблется в диапазоне от 30 до 39%, что указывает на низкий уровень их загруженности и наличие неиспользованного потенциала мясоперерабатывающих предприятий.

В целом по республике самоо­беспеченность собственным производством говядины составляет 135%, баранины – 79%, конины – 51% и мяса птицы (курица) – 93%.

В отечественной молочной отрасли главной проблемой остается неразвитость сырьевой базы. В 2022 году во всех категориях хозяйств было произведено 6 320,1 тысячи тонн молока, при этом велика доля личных подсобных хозяйств в общем объеме производства (72,3%), тогда как крестьянских (фермерских) хозяйств – 15,5%, сельскохозяйственных предприя­тий – 12,2%.

Мелкотоварный характер производства молока, неразвитость системы заготовки, транспортировки и сбыта продукции способствовали снижению продуктивности коров, качества молочного сырья, не соответствующего требованиям глубокой его переработки. Несмотря на наличие сырьевой базы и производственных мощностей по молочной переработке, Казахстан является импортером молочных продуктов: доля их импорта в 2022 году составила 6,8 тысячи тонн. В структуре импортированной молочной продукции основная доля приходится на Россию (до 55,9%) и Кыргызстан (до 29,4%). Наличие большого объема дешевого импорта ограничивает сбыт продукции отечественного производства, что, в свою очередь, влияет на загрузку производственных мощностей предприятий.

В Казахстане также остро стоит проблема переработки шерсти: из производимых 40,6 тысячи тонн перерабатываются только 0,16 тысячи тонн, остальное сырье бесконтрольно экс­портируется, около 43% шерсти не обрабатывается и теряется. Производственные мощности, находящиеся только в области Жетысу, составляют 0,17 тысячи тонн, чего недостаточно для удовлетворения потребностей текстильных предприятий. Легкая промышленность по производству высококачественной пряжи из натуральных волокон покрывает лишь 8% потребности внутреннего рынка. В итоге более 90% всех продающихся в стране товаров данной категории приходится на импорт, причем далеко не всегда качественный, несмотря на то, что данная отрасль имеет высокую социальную значимость, поскольку обеспечивает высокую занятость.

К факторам, сдерживающим развитие предприятий мясной и молочной промышленности, относятся недостаток собственных оборотных средств для закупки сырья, низкий уровень материально-технической базы предприятий, неразвитость логистической инфраструктуры для продвижения продукции от производителя к потребителю. Неблагоприятный предпринимательский климат, недостаточно эффективные меры по защите отечественных товаропроизводителей и отсутствие у многих из них информации о конъюнк­туре рынка также негативно сказываются на их работе.

Для снятия этих барьеров, по нашему мнению, необходимо разработать и осуществить программы технологической модернизации, освоения новых технологий, включая глубокую и комплексную систему переработки животноводческого сырья на безотходной основе. Ускоренно развивать агропродовольственную инфраструктуру внутреннего рынка, в том числе за счет создания сети оптово-распределительных центров для закупки мясного и молочного сырья у сельхозпроизводителей, его переработки и сбыта. Рациональное размещение производственных мощностей по территории республики позволит оптимизировать меж­отраслевые экономические отношения, которые стимулировали бы рост темпов производства, привлечение инвестиций и внедрение инноваций.