Глава государства подчеркнул, что благоустройство страны – общая задача, требующая участия каждого, и обратил внимание на особый смысл общенациональной акции «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Чистота и культура – понятия взаимосвязанные. Чем выше уровень культуры в обществе, тем более просвещенным становится его сознание. Еще одна необходимая составляющая национального развития – стремление к знаниям и обучению. Недаром выдающийся писатель Шерхан Муртаза говорил: «Мәдениеттің мәйегі – кітап» («Книги – суть культуры»). Если мы хотим построить передовое государство, то в первую очередь мы должны стать читающей страной.

Конечно, в мире, где интернет пользуется столь широким влиянием, это непросто, но мы все должны идти к поставленной цели. И для этого сегодня принимаются конкретные меры. Учреждена специальная Президентская премия для молодых писателей. В этом году мы впервые отметили Национальный день книги. Данное ценное начинание получило широкую поддержку общественности, особенно молодежи. Подобные созидательные шаги будут предприниматься и в дальнейшем», – отметил Президент.