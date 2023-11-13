Есть 12-я лицензия!

Спорт
275
Дмитрий Норкин

Национальная сборная Казахстана по стрельбе из лука завоевала очередную олимпийскую лицензию в Париж-2024.

фото Министерства туризма и спорта

Это произошло в столице Таиланда Бангкоке, где завершился чемпионат Азии по данному виду спорта. Мужская сборная Казахстана по классической (олимпийской) стрельбе из лука стала серебряным призером и завоевала уже 12-ю по счету лицензию для нашей страны на летнюю Олимпиаду, которая в 2024 году пройдет во Франции. В составе нашей команды выступили Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко. «Золото» здесь досталось Южной Корее, а «бронза» – у Индонезии. Наша национальная сборная на пути к финалу обыграла сборные Японии, Индии и Китайского Тайбея.

Казахстан стал первой страной, выигравшей квоту после обновления системы отбора на Олимпийские игры в прошлом году. Южная Корея, победившая на первенстве континента, завоевала олимпийскую путевку на недавних летних Азиатских играх в Ханчжоу. Отметим, что казахстанские стрелки из лука непрерывно выступают на главных стартах четырехлетия с 1996 года. А в 2021-м в Токио наша мужская сборная защищала честь страны в командных соревнованиях.

«На днях я встречался с представителями Федерации по стрельбе из лука. Несмотря на неудачные выступления на Азиатских играх, национальная сборная при первой же возможности завоевала олимпийскую лицензию. Сразу после крупного турнира команда в кратчайшие сроки сумела провести работу над ошибками и выполнить свою главную задачу на ближайшее время. Теперь спортсменам предстоит подготовка к самим Олимпийским играм», – отметил в связи с этим министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

В стрельбе из блочного лука чемпио­ном Азии стал казахстанец Андрей Тютюн. На остальные ступени пьедестала поднялись Джун Хо Ким (Южная Корея) и Абхишек Верма (Индия). В этом же упражнении, но уже вся мужская сборная Казахстана заняла второе мес­то после Южной Кореи. Тройку лидеров замкнула Индия. Добавим, что эта дисциплина стрельбы из лука не входит в олимпийскую программу. Таким образом, сборная Казахстана завершила чемпионат Азии с тремя медалями.

#Спорт #стрельба #лицензия #Париж-2024

Популярное

Все
Есть 12-я лицензия!
«Актобе» разобрался с лидером
Есть ли шанс у «Астаны»?
В области Улытау лабораторно подтверждены 25 случаев заболевания корью.
Коклюш гонится за корью
Не был бизнесменом – время начинать!
Мимо полуфинала
Более ста тысяч нарушений допустили поставщики медуслуг в Кызылординской области
О генерале Жукене Марденове
Общими усилиями
Пора на работу
В контексте новых задач
В фокусе – армейские будни
Найти свою дорогу
Коль работать, так на совесть
Первые жители G4 city
От города осталось одно название
Женское дело
О климате, парниковых газах и экономике
Хороший табун выигрывает качеством, а не числом голов
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
В Астане состоялся международный турнир по фигурному катанию памяти Дениса Тена
Композитор Рахат-Би Абдысагин: «Есть ощущение, что кто-то водит моей рукой…»
Больше, чем цифры
В столице завершился чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи
Кубок Казахстана – у «Тобола»
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Астана становится центром развития сотрудничества между глобальными Востоком и Западом
«Барыс» не в шутку лихорадит
Почти 800 млрд тенге составят инвестиции в экономику Карагандинской области по итогам 2023 года
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Семь тонн наркотиков нашли на свиноферме в Бразилии
Шесть человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Войлок – дело тонкое
Курс на децентрализацию
Переход на новый уровень
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев

Читайте также

Есть ли шанс у «Астаны»?
«Актобе» разобрался с лидером
«Барыс» дома разгромил «Северсталь»
Шавкат Рахмонов получил подарок от USADA за 25 чистых допин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]