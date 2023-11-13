Есть 12-я лицензия!

Это произошло в столице Таиланда Бангкоке, где завершился чемпионат Азии по данному виду спорта. Мужская сборная Казахстана по классической (олимпийской) стрельбе из лука стала серебряным призером и завоевала уже 12-ю по счету лицензию для нашей страны на летнюю Олимпиаду, которая в 2024 году пройдет во Франции. В составе нашей команды выступили Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко. «Золото» здесь досталось Южной Корее, а «бронза» – у Индонезии. Наша национальная сборная на пути к финалу обыграла сборные Японии, Индии и Китайского Тайбея.

Казахстан стал первой страной, выигравшей квоту после обновления системы отбора на Олимпийские игры в прошлом году. Южная Корея, победившая на первенстве континента, завоевала олимпийскую путевку на недавних летних Азиатских играх в Ханчжоу. Отметим, что казахстанские стрелки из лука непрерывно выступают на главных стартах четырехлетия с 1996 года. А в 2021-м в Токио наша мужская сборная защищала честь страны в командных соревнованиях.

«На днях я встречался с представителями Федерации по стрельбе из лука. Несмотря на неудачные выступления на Азиатских играх, национальная сборная при первой же возможности завоевала олимпийскую лицензию. Сразу после крупного турнира команда в кратчайшие сроки сумела провести работу над ошибками и выполнить свою главную задачу на ближайшее время. Теперь спортсменам предстоит подготовка к самим Олимпийским играм», – отметил в связи с этим министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

В стрельбе из блочного лука чемпио­ном Азии стал казахстанец Андрей Тютюн. На остальные ступени пьедестала поднялись Джун Хо Ким (Южная Корея) и Абхишек Верма (Индия). В этом же упражнении, но уже вся мужская сборная Казахстана заняла второе мес­то после Южной Кореи. Тройку лидеров замкнула Индия. Добавим, что эта дисциплина стрельбы из лука не входит в олимпийскую программу. Таким образом, сборная Казахстана завершила чемпионат Азии с тремя медалями.