Эстетика во всем

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Кошкарбек Тусипов

С 22 по 26 ноября в Алматы пройдет чемпионат мира по эстетической групповой гимнастике.

фото kfagg.com

Так уж совпало, что это первенство планеты будет юбилейным для международной Федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG), которая была создана ровно 20 лет назад в Финляндии. Казахстан – один из лидеров по развитию данного вида спорта, и потому ему доверили провести сразу несколько крупных турниров. Помимо чемпионата мира среди взрослых и юниоров, также чемпионат четырех континентов и международный турнир Almaty Cup. В состязаниях ожидается участие 1 500 спортсменов, тренеров и судей из около двадцати стран мира. Здесь будет разыграно 50 комплектов медалей в длинной и короткой программах, в разных возрастных категориях, а также среди смешанных команд.

По словам руководителя Управления спорта Алматы Ердена Хайруллина, мероприятие будет проведено во Дворце спорта имени Балуана Шолака на самом высоком уровне.

Казахстанская федерация эстетической групповой гимнастики (KФЭГГ) была основана в 2018 году, сообщила президент данного общественного объединения Мадина Бектурганова, и уже имеет высокие результаты, в том числе и на международной арене. В 2019 году федерация получила признание Национального Олимпийского комитета Казахстана, а в 2020-м – аккредитована Министерством культуры и спорта и введена в реестр видов спорта. На сегодняшний день в республике действуют 13 региональных федераций, а также 9 филиалов KFAGG. Эстетической групповой гимнастикой в Казахстане занимаются 1 500 спортсменов, работают 86 тренеров и хореогра­фов, 25 судей национальной и 5 судей международной категорий. Кроме того, сейчас в стране уже есть 154 мастера спорта РК и 54 мастера спорта международного класса. Проводятся чемпионаты страны среди всех возрастов, Кубок Республики Казахстан, а также Кубок KФЭГГ.

Стоит отметить, что этот вид спорта приобретает в стране все большую популярность, а число занимающихся постоянно растет. С 2022 года проект развития эстетической групповой гимнастики реализуется в трех регионах: в области Абай – в населенных пунктах Аксуат, Карауыл и Калбатау, в Акмолинской – в Акколе, Шортанды и Акмоле и в Карагандинской – в городе Шахтинске. С 2023 года к проекту присоединились еще три области – Западно-Казахстанская (Уральск), Костанайская (Рудный) и Павлодарская (Экибастуз). В связи с этим работа федерации имеет еще и большой социальный эффект, вовлекая в этот поистине красивый спорт детей, которые в будущем могут стать чемпионами.

#Алматы #чемпионат #гимнастика #эстетическая гимнастика

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