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Этап гранд-тура в коллекцию!
Аскар Султан
Расстояние в 175,7 км между городами Беникассима и Алькосебре наш соотечественник, выступающий за велокоманду «Астана», преодолел за 4 часа 24 минуты и 58 секунд. Это первая победа в карьере 24-летнего спортсмена на этапе Гранд-тура. Помимо этого, Алексей Луценко получил приз как самый активный гонщик 5-го этапа. Вторым на этапе финишировал эритреец Мерави Кудус из Dimension Data (+00:42), третьим стал австралиец Марко Халлер из Movistar (+00:56). Капитан «Астаны» Фабио Ару показал 20-й результат и остался на 7-й строчке в генеральной классификации. Лидером гонки по-прежнему остается британец Крис Фрум из Sky.