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​Этап гранд-тура в коллекцию!
Аскар Султан

Расстояние в 175,7 км между городами Беникассима и Алькосебре наш соотечест­венник, выступающий за велокоманду «Астана», преодолел за 4 часа 24 минуты и 58 секунд. Это первая победа в карьере 24-летнего спортсмена на этапе Гранд-тура. Помимо этого, Алексей Луценко получил приз как самый активный гонщик 5-го этапа. Вторым на этапе финишировал эритреец Мерави Кудус из Dimension Data (+00:42), третьим стал австралиец Марко Халлер из Movistar (+00:56). Капитан «Астаны» Фабио Ару показал 20-й результат и остался на 7-й строчке в генеральной классификации. Лидером гонки по-прежнему остается британец Крис Фрум из Sky.

Отметим, что Алексей является чемпио­ном мира 2012 года в групповой гонке среди юношей до 23 лет, победителем Азиатских игр-2014 в команд­ной гонке, чемпионом Азии 2017 года в ­командной гонке, в 2015 году выиграл чемпионат страны в индивидуаль­ной гонке, а также является трехкратным победителем «Тура Алматы» ­(2014–2016).

– Конечно, для меня это самый большой успех в карьере. У меня уже есть несколько важных побед на престижных гонках, но на Гранд-туре побеждаю впервые. В 2014 году на одном из этапов «Вуэльты» финишировал вторым, а сегодня получилось победить! Я счастлив подарить эту победу команде «Астана» и всему Казахстану. Падение на «Тур де Франс» было очень серьезным, но мне удалось восстановиться и хорошо подготовиться к «Вуэльте». И сегодня я показал, на что способен! – цитирует нашу восходящую звезду официальный сайт «Астаны».

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