Научные работы выполняются в рамках программы "Культурное наследие", разработанной по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Благодаря государственной поддержке в стране активно развивается одна из отраслей востоковедения – уйгуроведение. О задачах и перспективах Центра уйгуроведения рассказывает его руководитель доктор исторических наук Рисалят КАРИМОВА.



– История казахстанского уйгуроведения, – рассказывает она, – началась в 1946 году, когда по инициативе выдающегося казахского ученого и организатора науки Каныша Имантаевича Сатпаева был основан Сектор по изучению уйгуро-дунганской культуры при Институте истории, археологии и этнографии Академии наук КазССР. Первыми сотрудниками сектора стали видные ученые-уйгуроведы Айшам Шамиева, Малик Кабиров, Юсуп Цунвазо, Аршитдин Идаятов и другие. Сегодня мы продолжаем развивать ставшие традиционными для казахстанского уйгуроведения исследования по истории, языкознанию и литературоведению. Научные приоритеты при этом определяются современными потребностями развития независимого Казахстана.



– Центр уйгуроведения участвует в госпрограмме "Культурное наследие", которая предусматривает изучение огромного культурного наследия казахского народа: его культуры, традиций, фольклора, обычаев, национальной литературы и письменности, проведение других интересных исследований. Расскажите, каковы их результаты?



– В рамках этой программы Институт востоковедения провел научные экспедиции, разработал и опубликовал серии изданий. Центр уйгуроведения, в частности, принял участие в этнографических экспедициях в Венгрию, СУАР КНР, издании "Раритетов декоративно-прикладного искусства казахов за рубежом", "Тюркских источников по истории Казахстана" и других работ.



Этнографические экспедиции в Венгрию, СУАР КНР, организованные благодаря государственной поддержке, позволили ученым существенно дополнить общую картину творческого наследия казахского народа. При этом экспедиция в Венгрию состоялась впервые. Эта страна была выбрана для поисков раритетов прикладного искусства казахов прежде всего потому, что в Венгрии живут потомки кыпчаков, переселившихся сюда в первой половине XIII века. До переселения в Европу кыпчаки являлись представителями типичной для кочевников евразийских степей культуры. В процессе аккультурации в местной среде они претерпели значительные изменения, но при этом сохранили многое из сформировавшихся в кочевых условиях традиций. Город Карцаг, население которого называет себя тюрками, является главным городом "венгерской Кипчакии". Здесь находится музей кыпчакской культуры. Экспозицию музея предваряет фотоизображение монументальной композиции на казахские мотивы, зримо воплотившей историю венгерских кыпчаков, истоки кыпчакской культуры. Экспонаты музея демонстрируют богатство и многообразие художественных ремесел венгерских кыпчаков.



Для казахстанских этнографов ремесленные изделия представляют огромный интерес, так как многие из них имеют аналогии в казахском прикладном искусстве. Например, произведение чугунно-литейного искусства – ошейник для сторожевой собаки, помогавшей пастуху в охране стада от волков. Чугунное ожерелье с острыми шипами не позволяло волкам перекусить яремную жилу собаки. Такого рода изделия, согласно полевым материалам этнографов, бытуют и в настоящее время, их до сих пор надевают на шею сторожевых собак казахские пастухи. Многие из выявленных артефактов, хранящихся в этнографических музеях Карцага и Будапешта, относятся к раритетам казахского прикладного искусства. Мы их включили в книгу-альбом, изданную по результатам проведенной этнографической экспедиции.



Хотела бы сказать несколько слов о серии "Исследования истории и культуры уйгуров", которую Центр уйгуроведения открыл публикацией монографии востоковеда-индолога Акрама Анварова (1948–2005) – "История изучения Восточного Туркестана английскими и индийскими путешественниками (1812–1900)". Главной ценностью этой работы стала систематизация информации о британских путешественниках в Восточный Туркестан в XIX веке и их вкладе в научное изучение этого края. В нынешнем, 2014, году мы продолжим эту серию изданием тома статей по основным направлениям уйгуроведческих исследований. В начале нынешнего года уже вышли в свет сборники материалов двух научных конференций – "Этничность и культура в Центральной Азии" и "Вклад Махмуда Кашгари в мировое культурное наследие".



– В сборник "Этничность и культура в Центральной Азии" вошел ваш доклад по истории формирования полиэтничности Восточного Туркестана в древности и средневековье. На каких моментах вы сделали акцент в исследовании?



– В статье говорится о том, что формирование полиэтничности восточнотуркестанского региона – это процесс длительный, прослеживаемый учеными с эпохи древности. В работе я остановилась на наиболее ранних, доступных исследованию основных этнических составляющих насельников Восточного Туркестана: тохарах, протоиранцах, индийцах, китайцах и тюрках. В частности, на том факте, что сложение центральноазиатского этноса происходило при прямом участии арийского населения Древней Индии. Ведь одной из составляющих восточнотуркестанского этногенеза, а также синтеза культуры является индийский компонент. Это отмечают многие зарубежные исследователи истории и культуры Восточного Туркестана.



Китайские и тибетские источники свидетельствуют, что индийцы поселились в Центральной Азии в древности, еще до проникновения туда буддизма, то есть задолго до начала новой эры.

Многочисленные находки предметов материальной культуры, памятников письменности на северо-западном пракрите письмом кхарошти также свидетельствуют, что между Кушанской империей (древнее государство, существовавшее в I–III веках н. э. на территории современных Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии) и древними центральноазиатскими государствами, находившимися на юге Таримской впадины, существовали тесные контакты.



– Говоря о древнеарийском компоненте центральноазиатского этноса, вы имеете в виду влияние всей Индии?



– Миграция из Древней Индии в Хотан (оазис на территории современного Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР) происходила в основном из северной части Индостанского полуострова, непосредственно прилегающей к землям Восточного Туркестана. То есть индийцы приходили в Хотан с Северо-Западной Индии – из Гандхары и Таксилы (древние царство и город). Основателем первой хотанской династии легенды называют представителя клана Ашоки из Таксилы. Кроме того, хотанская традиция сохранила имена 28 правителей из индийской династии Виджая.



"Вклад Махмуда Кашгари в мировое культурное наследие" – другое интересное научное издание Центра уйгуроведения. В сборник вошли статьи ученых Казахстана, Узбекистана, СУАР (КНР) и США, подготовленные к 1 000-летнему юбилею Махмуда ал-Кашгари, выдающегося тюркского ученого, автора гениального труда средневековья "Диван Лугат ат-Турк". Он был уроженцем города Кашгара, главной резиденции Караханидов. Тюрок по происхождению, он считал тюрков народом, наделенным самыми прекрасными человеческими качествами: "добродетелью, красотой, изяществом, благопристойностью, учтивостью, уважением к старшим, бесстрашием" и многими другими. Напомню, что Махмуд Кашгари выдвигал гуманистическую идею о том, что смысл жизни человека в труде, полезных делах и высоконравственных поступках. При этом важным достоинством мыслитель называл стремление приобретать научные знания.



– Над чем сейчас работает коллектив Центра уйгуроведения?



– Сотрудники заняты в двух проектах Института востоковедения: "Казахстан и страны Востока в условиях трансформации глобального мира" и "Научное наследие Чокана Чингисовича Валиханова и современность (к 180-летию со дня рождения)". В следующем, 2015, году начнется реализация проекта "Тюркоязычные этносы суверенного Казахстана в процессе формирования государственной идентичности".



В проекте предусмотрено комп­лексное исследование развития тюркоязычных этносов Казахстана в период становления суверенитета, их самореализации в межэтнических и межкультурных взаимоотношениях, а также процессов интеграции тюркоязычных этносов в систему основополагающих ценностей современного казахстанского общества, формирования их самооценки как части единого независимого Казахстана в процессе создания единой общ­ности – казахстанского народа. О важности этих процессов говорил в своем Послании народу Казахстана Нурсултан Назарбаев 17 января 2014 года.