В первую неделю после начала войны в военный комиссариат города Туркестана поступили заявления от 62 человек, среди которых были 16 женщин. 25 июня прошел митинг женщин, тружениц железнодорожной станции, и женщин-домохозяек, заявивших о готовности работать в цехах и на полях и заменить мужчин, взявших в руки оружие.

В глубокий тыл хлынул поток эвакуи­рованных. Их расселяли в учреждениях, детских домах и госпиталях. Регион принял 56 детдомов, почти 6 тыс. воспитанников которых расселили в Сайрамском, Туркестанском, Тюлькубасском, Кировском, Каратаусском, Пахтааральском, Сарыагашском районах, а также в областном центре. Для многих из них южноказахстанская земля стала родным домом.

В области организовали восемь эвакогоспиталей, в которых залечивали фронтовые раны бойцы, чтобы снова вернуться на фронт. Под госпитали перепрофилировали Туркестанское педагогическое училище, школу имени Ленина, городскую больницу.

Решением областного исполнительного комитета была установлена жилищно-санитарная норма в Шымкенте и Туркестане, в районных и совхозных центрах, определенная в размере 5 кв. м на человека. Уплотнение было просто необходимо, ведь за первые семь месяцев область приняла 52 880 человек, из них 3 тыс. расселили в самом Туркестане.

Маржан Мурзаева, Ибат Момышова и еще десятки женщин из колхоза «Ортақ» Туркестанского района, пройдя курсы водителей на Шорнакской МТС, стали трудиться в колхозе. На 27 промышленных и железнодорожных предприя­тиях области организовали курсы для обучения квалифицированному труду женщин-домохозяек. Подобные курсы функционировали на Ачисайском полиметаллическом комбинате. Выпускницы курсов Мамбетова, Жумабекова, Айкина, освоив специальности сварщиц, мастеров-классификаторов, были в рядах передовиков производства.

Женщины Туркестанской горной железной дороги помогали колхозникам в уборке урожая пшеницы. В сборе хлопчатника участвовали ученики школ. В течение двух месяцев комсомольцы сдали 20 тонн хлопка-сырца. Уже после войны подсчитали, что ткани, выработанной из хлопка Южного Казахстана, хватило на обмундирование 7 млн бойцов Красной армии.

7 июля 1941 года колхозники сельскохозяйственной артели «Ыждахат» обратились с призывом обеспечить Крас­ную армию хлопком, мясом, шерстью. За годы войны колхозы области дали стране 2 млн пудов мяса, 800 тыс. лит­ров молока, 100 тыс. шкур КРС и более 1 млн овечьих и козьих шкур. Весомым в общее дело Победы был также вклад совхозов. В 1942 году на строительство танковой колонны трудящиеся Туркестана перечислили 1 млн 150 тыс. рублей.

В мае 1942 года группа представителей трудящихся встретилась с бойцами на передовой, вручив подарки с тыла. В составе делегации был председатель колхоза «Ортақ» Туркестанского райо­на депутат Верховного Совета СССР Шарап Ниязов.

Контингент учащихся в школах и училищах Южно-Казахстанского меж­областного управления трудовых резервов увеличился более чем в три раза. Ребята из школ ФЗО постоянно пополняли ряды рабочего класса. За годы войны было подготовлено по различным профессиям 13 тыс. молодых рабочих, в том числе 2 379 шахтеров, 3 870 металлистов и металлургов, 5 766 железнодорожников, 1 315 связистов, 520 станкостроителей. Люди не жалели себя, отдавая всю свою энергию, чтобы помочь фронту, приблизить Победу. И так во всех без исключения отраслях народного хозяйства.

Война поставила перед железнодорожниками области исключительно ответственные задачи – обеспечить быстрейшее продвижение всех грузов, воинских эшелонов, вооружения, военной техники, боеприпасов, продовольствия и снаряжения. Железнодорожники Шымкентского отделения железной дороги, станций Арысь и Туркестан самоотверженно работали, чтобы максимально быстро доставить на фронт все необходимое, в полной мере осознавая, что от этого напрямую зависит исход сражений.

Осенью 1943 года Красная армия разгромила войска противника на Днепре. В битве участвовали тысячи казахстанцев. За проявленный героизм 13 уроженцев Шымкентской области удостоены звания Героя Советского Союза, среди них двое туркестанцев – Курбанбай Ирисбеков и Файзулла Юлдашев.

Седьмого декабря 1943 года в неравной схватке с двумя танками противника пал смертью храбрых наш земляк Абдулла Усенов в сражении за село Нивка Житомирской области. За совершенный подвиг указом Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В первых числах декабря 1944-го в поселке Ясиния на Закарпатье туркестанец Расул Есетов, вооруженный противотанковыми гранатами, дал бой двум фашистским ротам, за что также был удостоен этого высокого звания.

На фото Расул Есетов

Такие подвиги совершали обычные люди, никогда не мечтавшие о военной карьере. Они не думали о том, что их поджидает смертельная угроза, выполняя свой гражданский долг. Воевали, не жалея жизни, ради одной цели – освободить Родину от фашистов.

В Великой Отечественной войне участ­вовали почти 6 тыс. жителей Туркестанского района, из которых 1 600 не вернулись с войны. Тысячи туркестанцев проявили боевую и трудовую доблесть в тылу и на фронте. В их числе – мой отец Серикбай Батыршаев, в 1939 году призванный на службу в Красную армию Туркестанским районным военным комиссариатом. Во время службы началась война, которая для него закончилась только в 1946 году.

После возвращения домой папа окончил партийную школу, женился на труженице тыла. Наша мама Анар Айтенова, работала нормировщицей в Туркестанской МТС. Родители внес­ли вклад не только в Победу, но и в становление маленького и уютного города Кентау.

Жизнь папы как комета оставила за собой яркий след. Кажется, он все успел за прожитые 55 лет: работать не покладая рук, вырастить и воспитать пятерых детей, построить дом для своей семьи и родителей, успевая при этом заботиться о родственниках, быть превосходным пчеловодом, разводить овец и кур, которые всегда были на подворье.

Мне было шесть лет, когда не стало папы, но я помню и знаю, что он был добрый, заботливый, мудрый и сильный. Только такие люди смогли сплотиться и встать единым фронтом на защиту Отечества, своих родных и близких. И наш долг – помнить о вкладе каждого в Победу.