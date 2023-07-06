"Это город больших возможностей": Токаев об Астане

Касым-Жомарт Токаев поделился своим мнением о столице Казахстана – Астане, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.

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"Мировые политики называют Астану площадкой мира, здесь налаживают диалог и находят пути к взаимопониманию страны, имеющей самые разные позиции и интересы. Убежден, что столица продолжит свое развитие как важный центр нашего геополитического региона", - написал президент.

Также он отметил, что столица дала путевку в благополучную жизнь многим людям и продолжает притягивать молодежь со всей страны.

"Астана – это молодой и амбициозный город, куда стремятся попасть со всех концов нашей необъятной страны. Столица уже дала путевку в благополучную жизнь многим молодым людям.

Сегодня Астана – это город больших возможностей, где каждый гражданин может реализовать свой потенциал, построить карьеру, воплотить в реальность свои идеи и мечты".