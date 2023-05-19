Это надо видеть!

Компания ERG запускает бесплатные туристические маршруты: побывать на Павлодарском алюминиевом и Казах­станском электролизном заводах могут все желающие – как жители Прииртышья, так и любого другого региона рес­публики.

– Промышленные предприятия вносят большой вклад в экономику Казахстана, при этом основная часть граждан не знает, чем мы живем и как работаем. Уверен, казахстанцам будет интересен наш тур, и мы открыты – готовы показать все ключевые участки производства. Кроме того, будем рады видеть в качестве гостей промышленного тура старшеклассников и студентов – надеем­ся, что после экскурсии они захотят связать свою судьбу с металлургическим производством и нашими заводами, – говорит директор Павлодарского алюминиевого завода Айтуган Ахметов.

Алюминиевый кластер Казахстана – во многом уникальный комплекс. Во-первых, он состоит из полного цикла. Начинается все с добычи сырья – бокситов на Краснооктябрьском руднике, затем из бокситов на алюминиевом заводе производят глинозем, а уже из этого белого кристаллического порошка выплавляют жидкий алюминий на электролизном заводе. Во-вторых, на алюминиевом заводе применяют уникальную технологию «Байер-спекание», по которой не работает ни одно другое предприятие мира. Ну а КЭЗ, построенный в годы независимости, уверенно завоевал место в первой десятке лучших мировых производителей алюминия.

В первую группу промышленных туристов вошли журналисты, блогеры, представители общественности: они смогли увидеть, как работают два металлургических гиганта. И даже у тех гостей тура, кто не впервые на этих заводах, осталась масса впечатлений. Ведь в этом и особенность туристского маршрута – гостям о сложном простыми словами рассказывают настоящие профессионалы.

На этот раз в роли гидов выступили директор ПАЗа Айтуган Ахметов и менеджер по диспетчеризации КЭЗа Арман Абулкаиров. На старте маршрута они напомнили, что на алюминиевом заводе производят 1,4 млн тонн глинозема в год, треть из которого приходится на нужды КЭЗа. Мощность второго завода – 250 тыс. тонн алюминия высочайшего качества в год, причем 90% продукции завод направляет на внешние рынки, повышая экспортный потенциал Казахстана.

Но все же промышленный туризм – это тот случай, когда лучше один раз увидеть. Цифры о масштабах производства, впечатляющие экспертов отрасли, могут ничего не сказать обывателю, но вот реальное посещение заводов точно никого не оставит равнодушным.

– Промышленный туризм – перспективное направление, и я давно мечтал, чтобы оно появилось в Казахстане. Мне интересно производство, люблю смотреть, как, что и из чего делается. И здесь для меня произошло разрушение мифов. Я почему-то думал, что процесс выпуска алюминия более простой: взяли руду, расплавили – и вот алюминий. Но оказалось, что здесь много разных процессов. И это интересно, – делится впечатлениями один из первых туристов на алюминиевом дивизионе – журналист и блогер Ренат Ташкинбаев.

Уникальный маршрут построен так, чтобы можно было максимально комфорт­но посетить два предприятия за один день. Стартует он с площадок ПАЗа. Здесь туристы смогут сделать фотографии возле горной техники грузоподъем­ностью более 90 тонн, например, у самосвала, диаметр колеса которого превышает 2,6 метра.

А на складе хранения сырья открывается невероятная панорама почти марсианского пейзажа – все из-за красного цвета бокситов. И посреди гор, сложенных из руды, – гигантский роторный экс­каватор. Селфи на таком фоне со смот­ровой площадки алюминиевого завода займет достойное место в семейном фотоальбоме любой казахстанской семьи. И точно не оставят равнодушными туристов вращающиеся стометровые горизонтальные печи спекания с температурой внутри 1 200 градусов.

Ну а на Казахстанском электролизном заводе вас в буквальном смысле согреет прикосновение к палетам весом в тонну, сложенным из 20-килограммовых слитков алюминия – его недавно разливали по изложницам, и вот крылатый металл остыл – к нему уже можно прикоснуться, затвердел и радует глаз.

Отметим, что один из ключевых воп­росов организации промышленного туризма – это безопасность гостей производства. Все туристы получают средства индивидуальной защиты: специальные костюмы, каски, очки, респираторы, проходят инструктаж. Конечно же, маршрут составлен так, чтобы посетить все наиболее интересные участки производства, но с учетом требований техники безо­пасности. Кроме того, каждому гостю выдают специальный наушник, через который транслируется речь гида – и это тоже элемент безопасности, потому что на некоторых участках настолько шумно, что плохо слышно даже рядом стоящего человека.

Предварительно ознакомиться с виртуальным туром по промышленным предприятиям ERG можно на сайте турмаршрута: https:⁄⁄vtour.erg.kz⁄. Здесь же желающие побывать на заводах должны оставить заявку на участие. Экскурсии будут проводиться для групп до 15 человек дважды в месяц.