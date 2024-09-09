«Это удивительно, невероятно и круто»: что говорят иностранные гости о ВИК в Астане

ВИК - 2024
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Дана Аменова
корреспондент

Накануне в столице Казахстана стартовали пятые Всемирные игры кочевников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Долгожданное событие привлекло к себе внимание не только отечественных, но и иностранных туристов. Последние поделились своим впечатлением от увиденного, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

По данным городской администрации, Всемирные игры кочевников с первых дней собрали на своих площадках десятки тысяч гостей. Немало среди них и граждан из других стран, прибывших в Астану специально, чтобы познакомиться с самобытной культурой номадов.

Джимми Нельсон прилетел в Астану из Голландии. Здесь он пробудет все пять дней, что будут идти игры.

«Мы приехали на пять дней, чтобы посетить пятые Всемирные игры кочевников в Астане. Это потрясающее событие, я поражен красотой и гостеприимством людей здесь. Это удивительно, что такая страна, как Казахстан, так много вкладывает в сохранение и развитие своего богатого культурного наследия. Быть здесь – это привилегия, и я глубоко благодарен за эту возможность», – поделился впечатлениями он.

Вероник и Тим Бродбент прилетели из Франции, чтобы посмотреть игры кочевников.

«Мы уже были в Астане, а это уникальное событие. Весь мир собрался здесь, в сердце Центральной Азии, и, конечно, мы должны были быть здесь. Мы приехали вчера, как раз на день открытия, и это было просто невероятно. Это типично по-казахски – все такие дружелюбные», – рассказали иностранцы.

С ними согласились и другие гости столицы.

«Мы раньше практически ничего не знали о кочевых видах спорта, может быть, только немного. Но сейчас это невероятно интересно и весело», – говорит туристка из Испании Кристина Прунелл.

Малкольм Дауни из Австрии заинтересовался играми кочевников, поскольку его друг занимается конной стрельбой из лука.

«Мы живем в Австрии, и у нас есть друг, который занимается конной стрельбой из лука – венгерская конная стрельба из лука. Мы подумали: «О, Мариан этим занимается, нам обязательно нужно это увидеть. это было первым впечатлением», – рассказал гость мероприятия.

Конная стрельба из лука, продемонстрированная во время игр кочевников в Астане, поразила гостью из Австралии.

«Сегодня утром мы смотрели конную стрельбу из лука в венгерском стиле. Это было действительно круто. Я очень хочу увидеть охоту с орлом и соревнования по кокпару», - говорит австралийка Элоди Гарриман.

Напомним, в рамках 5-х Всемирных игр кочевников в Астане работают 5 этноаулов, которые расположены на территориях ипподрома «Казанат», монумента «Қазақ елі», парка «Ататюрк», монумента «Байтерек» и Центрального парка.

Вход и посещение всех культурных мероприятий этноаула для жителей столицы, гостей и участников игр – свободный. Вход на спортивные состязания Всемирных игр кочевников по билетам. 

Напомним, в международных соревнованиях принимают участие 274 борца из 41 страны. 

#Астана #туристы #иностранцы #гости #ВИК

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