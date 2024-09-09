ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес

В Играх кочевников принимают участие 274 борца из 41 страны

Фото: sportarena.kz

На Всемирных играх кочевников в финальном поединке в весовой категории до 48 килограммов казахстанка Айжан Жылкибаева одержала чистую победу над Луизой Асакеевой из Кыргызстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sportarena

В соревнованиях, проходящих во Дворце борьбы имени Жаксылыка Ушкемпирова, сегодня спортсмены определяют между собой сильнейших в четырех весовых категориях.

Всего в Играх кочевников примут участие 274 борца из 41 страны. Соревнования проходят в восьми весовых категориях.