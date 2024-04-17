Этот закон разрушит архаичные устои и традиции — сенатор

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Президент подписал законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Респуб­лики Казахстан об админист­ративных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Этому предшествовала большая подготовительная работа на всех уровнях государственного управления, был привлечен потенциал институтов гражданского общества.

По инициативе Президента с 2019 года ужесточена уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности женщин и детей, торговлю людьми, сформированы специальные подразделения по защите женщин от насилия в структуре МВД. По поручению Президента страны в 2021 году увеличена их штатная численность до 256 единиц. Такие должности теперь имеются в каждом городском и районном органе полиции. Введена также специализация следователей-женщин по расследованию насильственных преступлений сексуального характера в отношении женщин и несовершеннолетних.

В 2023 году Главой государства поручено ужесточить наказание за любые проявления семейно-бытового насилия. Данное поручение было заложено в План дейст­вий в области прав человека и верховенства закона, утвержденного 8 декабря 2023 года Указом Президента. Таким образом, криминализация домашнего насилия является исполнением поручений Президента об усилении ответственности за любые проявления насилия в отношении женщин и детей.

Ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие – один из пунктов предвыборной программы Президента об усилении противодействия семейно-бытовому насилию, и он был полностью выполнен. Этот закон стал первым в СНГ по своим новеллам, предусматривающим обеспечение защиты женщин и детей. Тем самым завершился цикл законодательных инициа­тив, обеспечивающих много­уровневую защиту женщинам и детям как в семье, так и в обществе. Теперь главное – реализовать потенциал закона, обеспечивая его соблюдение и полноценное исполнение.

Поправки в закон широко обсуждались в обществе и СМИ. На заседаниях Сената Парламента принимали участие представители НПО, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, Нацио­нального центра по правам человека и уполномоченный по правам ребенка. В целом все поправки носят прежде всего фундаментальный характер, поскольку затрагивают широкий спектр вопросов, в том числе криминализацию пропаганды самоубийства как общественно опасного деяния. Они станут основой для формирования в сознании граждан новой модели общественных отношений, где во главу угла будут поставлены права человека, будет признаваться достоинство отдельной личности.

Эти нормы разрушат архаичные устои и традиции и впоследствии снизят криминальную активность агрессоров в сфере семейных и общественных отношений. Не секрет, что проблема семейно-бытового насилия стала одной из наиболее широко обсуждаемых общественных проблем. Новый закон содержит институциональные нормы и упоминания о насилии в отношении женщин и детей в общественной и частной жизни, является основой для дальнейших изменений семейно-бытовых и общественных отношений.

Документ направлен на признание достоинства человека, всеобщее уважение и соблюдение прав и свобод гражданина. Он криминализирует побои и умышленное причинение даже легкого вреда здоровью в сфере семейно-бытовых отношений. То есть закон исключает возможность лицам, совершившим любое опасное деяние, связанное с насилием в отношении женщин и детей, избежать полноты ответственности за совершенное им преступление. По задумке такое изменение должно в конечном счете разрешить проб­лему виктимизации в семьях и существенно улучшить положение жертв бытового насилия.

Законодателем определены соразмерные ожиданиям общества виды наказаний. Более строгое уголовное наказание – эффективный способ предот­вращения преступлений и защиты общества от опасных преступников. На предотвращение преступлений нацелены законодательные новшества, направленные на укрепление института семьи, обеспечение безопасности детей, создание центров поддержки семьи, функ­ционирование контакт-центра «111» по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей.

Не скрою, во время обсуж­дения этих законопроектов некоторые активисты начали распространять непроверенную информацию о том, что родитель может лишиться родительских прав за повышение голоса на ребенка, за оскорбление ребенка либо за низкий бюджет семьи.

Спикер сената Маулен Ашимбаев дал исчерпывающее опровержение по данному вопросу. «Уже сегодня в действующем Законе «О браке и семье» есть нормы, по которым лишают родительских прав в случае совершения уголовных правонарушений. Но мы не видим массового лишения родительских прав. Такого не было в нашей истории. В законе нет норм, из-за которых власти будут отбирать детей у казахстанцев. Это некорректная и неправильная интерпретация. Мы должны четко доводить до общественности, что закон не направлен на лишение родительских прав. Он работает на защиту женщин и обеспечение прав женщин и безопасности детей», – отметил он.

Важно понимать, что в целом дух закона имеет не карательный, а превентивный характер. Кроме того, внесенные поправки призваны сформировать правовое сознание у детей. Введение административной ответственности за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетнего формирует механизм противостояния этому социальному злу.

Ожидаемые результаты закона: усиление защиты прав женщин и безопасности детей, усиление защиты детей от сексуального насилия, снижение случаев самоубийства и приставаний сексуального характера, улучшение условий для семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, улучшение качества специальных социальных услуг, укрепление института брака и семьи.