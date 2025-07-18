Euronews покажет Байконур и Катон-Карагай

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Выход новых выпусков программы на телеканале Euronews запланирован на сентябрь

Фото: Kazakh Tourism

Euronews готовит два новых эпизода программы Modern Nomads о туристских маршрутах Казахстана. Съемочная группа европейского телеканала посетила Байконур и Катон-Карагайский район, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на нацкомпанию Kazakh Tourism

На космодроме Байконур ежегодно проводится в среднем 6-7 запусков ракет-носителей. Один из таких уникальных моментов удалось запечатлеть творческой команде Euronews. В эпизоде о Байконуре зрители увидят легендарные объекты, с которых начиналась космическая эра человечества.

В программе покажут первую в мире площадку пилотируемого полета в космос - «Гагаринский старт». Зрители также смогут увидеть самое высокое сооружение на территории космодрома - Стенд динамических испытаний, Монтажно-заправочный комплекс - корабль «Буран» и музей города Байконур.

Кроме того, программа охватит достопримечательности Кызылординской области - краеведческий музей и мемориальный комплекс «Коркыт-ата».

Второй эпизод программы посвящен одному из самых живописных уголков Восточного Казахстана - Катон-Карагаю. Съемочная группа европейского телеканала познакомилась с природными и культурными богатствами, возможностями оздоровительного туризма. В выпуск войдут кадры туристских маршрутов Катон-Карагайского государственного национального природного парка - источник «Рахмановские ключи», водопад Кокколь, а также села Урыль и Коробиха.

Отдельное внимание в программе уделено методам пантолечения и апитерапии, применяемым для восстановления здоровья. В эпизоде зрителям будут представлен ТОО СП «Аксу-Дэен», где производят биологически активные добавки и лекарственные препараты из местного сырья.

Выход новых выпусков программы на телеканале Euronews запланирован на сентябрь.

В нацкомпании отметили, что международная телевизионная программа Modern Nomads ранее уже рассказывала о городе Туркестан и природных уникальностях Мангистау.

#туризм #Байконур #Катон-Карагай #Euronews

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