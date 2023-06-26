Фактчекеры разоблачили распространенные фейки о 5G

В Instagram появилось видео , рассказывающее о вреде сетей 5G. В нем говорится, что технология не просто вредит здоровью, но и позволяет контролировать летальность COVID-19. Является ли это правдой, разбирались в Stopfake.kz, передает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Из-за 5G птицы падают с неба замертво

Это популярный фейк, который часто используют радиофобы. На самом деле научно доказано, что сети 5G на птиц и животных никак не влияют. Случаи же внезапной массовой гибели пернатых объясняются болезнями или погодными условиями.

В Англии у детей из-за 5G шла кровь из носа и ушей

Это ложь. Во-первых, ни в Англии, ни где-либо еще подобных случаев зарегистрировано не было. Во-вторых, на сегодняшний день сети 5G развернуты в тысячах городов по всему миру, и нигде жители не страдают от спонтанных кровотечений, приближаясь к вышкам сотовой связи. Отметим, что сети 5G доступны и в Казахстане. Их уже развернули в некоторых районах Алматы, Астаны, Шымкента, Актобе и Актау.

Как только сети 5G перенастроят, начнется вторая волна COVID-19

Этот тезис ложный. Во-первых, вторая волна COVID-19 во всем мире уже прошла. В некоторых странах она действительно повлекла за собой большее число жертв, чем первая, однако с технологией 5G это связано не было. Более того, люди, зараженные COVID-19, не падали на улицах замертво. Теория о том, что COVID-19 связана с сетями 5G, бездоказательна и основана на конспирологии и псевдонаучных заявлениях. Об этом неоднократно писали фактчекеры.

5G – это инструмент для контроля над людьми

Этот тезис подразумевает, что людям должны ввести электронные чипы под видом вакцинации. Тогда, используя сети 5G, иммунитет людей можно будет «включать» и «выключать». Все это попросту невозможно. Описанных технологий не существует. Более того, важно понимать, что в одном флаконе вакцины против COVID-19 содержится несколько доз. К примеру, в вакцине производства Pfizer их 6. Это значит, что теоретически во флаконе должно быть 6 микроскопических чипов и при наборе препарата в иглу должен попасть лишь 1 из них. Очевидно, что это попросту невозможно, ведь набор вакцины в шприц производится без микроскопа.

Все это доказывает, что информация, озвученная в распространяемом видео, – смесь откровенной лжи, конспирологии и псевдонауки. Безопасность сетей 5G подтверждена выводами Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Европейского парламента. Также существуют независимые научные исследования, которые подтверждают безопасность технологии.

Следовательно, верить распространяемому ролику не стоит.