Фактический приток в Астанинское водохранилище за последние 3 года уменьшился на 75% – МЭПР

Какие меры принимаются по увеличению приточности к Астанинскому водохранилищу, рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Минэкологии РК

В последние годы по Есильскому водохозяйственному бассейну наблюдаются уменьшение притоков и тенденция к маловодному периоду.

По данным РГП «Казгидромет», фактический объем стока с 2020 по 2022 год на реке Есиль на гидропосту села Турген (от истока реки Есиль до Астанинского водохранилища) уменьшился на 32,3%, на гидропосту с Каменного карьера (от Астанинского водохранилища до устья реки Жабай) – на 65,5%.

«Сток реки Есиль в границах столицы зарегулирован Астанинским водохранилищем. Оно является одним из крупных водохранилищ многолетнего регулирования, основным регулятором стока верхнего Есиля. Фактический приток в водохранилище за последние 3 года уменьшился на 75%.

Водохранилище построено в 1970 году, является единственным источником питьевого водоснабжения города Астаны. Ежегодное пополнение водохранилища напрямую зависит от талых паводковых вод. В текущем году водохранилище наполнилось лишь на 82%, в связи с чем сбросы в русло не производятся», – констатировали в МЭПР.

Схожая гидрологическая обстановка была в критические маловодные годы (с 1998 по 2000), когда приток в водохранилище составил менее 100 млн куб. метров (минимальные притоки в 1998 году – 48 млн куб. метров, 1999 году – 30 млн куб. метров, 2000 году – 28 млн куб. метров).

Объем водохранилища уменьшился до 152 млн куб. метров. По информации ГКП «Астана Су Арнасы», забор воды из водохранилища на отметке 397 метров производился с перебоями, насосная станция №1 всасывала воду с воздухом.

«С учетом многолетнего регулирования и требований правил эксплуатации Астанинского водохранилища в случае дальнейшего уменьшения притоков в паводковый период имеются риски возникновения дефицита питьевой воды для столицы, в связи с чем попуски с Астанинского водохранилища не осуществляются.

В настоящее время прорабатывается вопрос переброски Ертиского стока из канала имени Каныша Сатпаева в верховья реки Есиль, что способствует достижению проектного объема водохранилища и осуществлению санитарных попусков с водохранилища вниз по течению», – резюмировали в Минэкологии.

Напомним, 11 июля 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития столицы поручил в приоритетном порядке решить вопрос водообеспечения Астаны, срочно привести в порядок техническое состояние Астанинского водохранилища и обеспечить регулярную подпитку от канала имени Сатпаева.

«Ранее Министерству экологии было поручено провести комплексную работу по обеспечению города водой. Однако до сих пор результатов нет. Не выработаны даже предложения по решению проблемы. Еще раз повторю: профильное ведомство должно принять конкретные меры… Правительство совместно с акиматом должны со следующего года приступить к работе по строительству водовода от канала имени Сатпаева до границ города. Кроме того, Правительству совместно с акиматом уже с сегодняшнего дня следует искать альтернативные способы обеспечения Астаны водой», – обозначил Касым-Жомарт Токаев.