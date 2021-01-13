ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Как сообщил в своем выступ­лении министр национальной экономики Руслан Даленов, в 2020 году темпы роста экономики Казахстана сократились на 2,6%.

При этом экономическим драйвером стал реальный сектор, продемонстрировавший рост на 2%. Для сферы же услуг минувший год завершился с минусом в 5,6%, хотя в последние месяцы ситуация в отрасли начала несколько выправляться.

– По итогам года почти во всех отраслях реального сектора наблюдаются положительные темпы роста. Это строительство, информация и связь, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, образование, – пояснил министр.

Наверстывать упущенное к концу года начали и в сфере транспорта, торговли, научной и технической деятельности, операций с недвижимым имуществом, горнодобывающей промышленности.

По словам главы МНЭ, в 2020 году комплексные меры поддержки экономики способствовали сохранению занятости на производствах и деловой активности бизнеса. Реализация Дорожной карты занятости оказала стабилизирующий эффект на рынок труда. В минувшем году общими мерами занятос­ти в стране были охвачены 1,4 млн человек, в том числе 238 тыс. человек в рамках Дорожной карты. Налоговые послабления стали возможными для 700 тыс. предпринимателей, 80% заемщиков пострадавших отраслей получили отсрочки по кредитам.

Один из позитивных моментов 2020 года – увеличение доли обработки в общем объеме промышленности РК на 9,4% (с 39,4% в 2019-м до 48,8% в 2020-м). Отмечается двузначный рост объема производства в легкой промышленности, автомобилестроении и сфере готовых металлических изделий. Увеличился экспорт обработанных товаров. Благодаря росту производства доля казахстанских товаров в общем объеме потребления увеличилась на 4,7%.

На 6% выросла доля электронной торговли, в 2 раза – уровень безналичных платежей, а также на 14,8% – объем инвестиций в экономику без учета горнодобывающей промышленности.

В отдельных отраслях обрабатывающей промышленности произошло ускорение роста по сравнению с прошлым годом. В частности, динамика пищевой промышленности ускорилась до 4%, сферы производства ­бумажной продукции – до 16,4%, фармацевтической от­расли – до 47%, легкой промышленности – до 15%. Высокие темпы роста наблюдаются и в машиностроении – 16,3%, в том числе автомобилестроении – 52,5%.

За 11 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот составил 77,7 млрд долларов, в том числе экспорт – 43,4 млрд долларов.

Экспорт из Казахстана осуществляется в 117 стран мира. В прошлом году на их рынки поступило 3 183 вида готовых, обработанных товаров. Импорт сложился в пределах 34,4 млрд долларов.

– Таким образом, обеспечен положительный торговый баланс на уровне 9 миллиардов долларов. На фоне опережаю­щего роста обрабатывающей промышленности, темпы рос­та которой ускорились до 3,9%, ­наблюдалось снижение динамики горнодобывающей промышленности на 3,7%. Это произошло из-за сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, – отметил Руслан Даленов.

В целом, как сообщил министр, индекс физического объе­ма промышленности ­составил 99,3%. По обрабатывающей промышленности 12 регио­нов показали положительный рост. Наибольшее увеличение наблюдается в Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

В 2020 году сельское хозяйст­во также вышло в положительную зону с ростом в 5,6%, что позволило укрепить продовольственную обеспеченность внутреннего рынка. Уровень производства продукции в рас­тениеводстве вырос на 7,8%, в животноводстве – на 3%.

В региональном аспекте в 13 регионах отмечается положительная динамика роста аграрного производства. Наибольших успехов в этом плане добились аграрии Костанайской и Акмолинской областей. При этом в двух областях – Мангис­тауской и Западно-Казахстан­ской – показатели отрасли оказались низкими.

В строительном секторе ­объем выполненных работ увеличился на 11,2%. Наибольшие темпы рос­та строительных работ отмечаются в Туркестанской области и Шымкенте. В целом по стране в 2020-м введено в эксплуатацию рекордное количество жилья – 15,3 млн кв. м, что на 16,8% выше уровня 2019 года. Среди регионов наибольшее значение по этому показателю отмечается в Нур-Султане – в 1,7 раза.

– В 2020 году основными факторами развития экономики стали масштабные меры поддержки, инвестиционная активность в недобывающих отраслях, рост реального сектора, положительное сальдо торгового баланса и кредитная активность банковской сферы. Все это закладывает проч­ную основу для успешного развития страны в текущем году, – подытожил Руслан Даленов.

В свою очередь глава Национального банка Ерболат Досаев доложил о том, что в прошлом году уровень инфляции в годовом значении сложился в пределах 7–7,5%, ускорившись в конце 2020 года до 7,5% по сравнению с уровнем предыдущего месяца – 7,3%.

Наибольший вклад в общий рост цен на внутреннем рынке продолжает вносить продовольственная инфляция. Годовой рост цен на продовольственные товары увеличился с 10,8% до 11,3% на фоне усиления дисбалансов на рынках отдельных продуктов питания.

Непродовольственная инфляция замедлилась с 5,7% до 5,5% на фоне относительно низкой динамики роста цен на одежду и обувь – до 4,8% (ноябрь – 5,2%). Инфляция платных услуг ускорилась с 4,1% до 4,2% в связи с ростом цен на услуги общественного питания и гостиничного обслуживания.

Текущий счет платежного баланса за 9 месяцев 2020 года сложился с дефицитом, снизившись на 4,1 млрд долларов. Экспорт товаров сократился на 18,2%, или на 7,9 млрд долларов, сложившись на уровне до 35,3 млрд долларов, на что в основном повлияло падение экспорта нефти и газового конденсата.

Импорт товаров сократился на 9,6% (на 2,8 млрд долларов) – до 26,4 млрд долларов в результате сокращения ввоза инвестиционных и промежуточных товаров.

– По итогам 2020 года ожидается дефицит текущего счета платежного баланса на уровне 5,7 миллиарда долларов, – сообщил Ерболат Досаев.