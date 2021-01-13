Факторы, определившие устойчивость экономики 13 января 2021 г. 9:14 837 Досжан Нургалиев ПЛЮСЫ И МИНУСЫКак сообщил в своем выступлении министр национальной экономики Руслан Даленов, в 2020 году темпы роста экономики Казахстана сократились на 2,6%. При этом экономическим драйвером стал реальный сектор, продемонстрировавший рост на 2%. Для сферы же услуг минувший год завершился с минусом в 5,6%, хотя в последние месяцы ситуация в отрасли начала несколько выправляться.– По итогам года почти во всех отраслях реального сектора наблюдаются положительные темпы роста. Это строительство, информация и связь, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, образование, – пояснил министр.Наверстывать упущенное к концу года начали и в сфере транспорта, торговли, научной и технической деятельности, операций с недвижимым имуществом, горнодобывающей промышленности. По словам главы МНЭ, в 2020 году комплексные меры поддержки экономики способствовали сохранению занятости на производствах и деловой активности бизнеса. Реализация Дорожной карты занятости оказала стабилизирующий эффект на рынок труда. В минувшем году общими мерами занятости в стране были охвачены 1,4 млн человек, в том числе 238 тыс. человек в рамках Дорожной карты. Налоговые послабления стали возможными для 700 тыс. предпринимателей, 80% заемщиков пострадавших отраслей получили отсрочки по кредитам.Один из позитивных моментов 2020 года – увеличение доли обработки в общем объеме промышленности РК на 9,4% (с 39,4% в 2019-м до 48,8% в 2020-м). Отмечается двузначный рост объема производства в легкой промышленности, автомобилестроении и сфере готовых металлических изделий. Увеличился экспорт обработанных товаров. Благодаря росту производства доля казахстанских товаров в общем объеме потребления увеличилась на 4,7%.На 6% выросла доля электронной торговли, в 2 раза – уровень безналичных платежей, а также на 14,8% – объем инвестиций в экономику без учета горнодобывающей промышленности.В отдельных отраслях обрабатывающей промышленности произошло ускорение роста по сравнению с прошлым годом. В частности, динамика пищевой промышленности ускорилась до 4%, сферы производства бумажной продукции – до 16,4%, фармацевтической отрасли – до 47%, легкой промышленности – до 15%. Высокие темпы роста наблюдаются и в машиностроении – 16,3%, в том числе автомобилестроении – 52,5%.За 11 месяцев 2020 года внешнеторговый оборот составил 77,7 млрд долларов, в том числе экспорт – 43,4 млрд долларов. Экспорт из Казахстана осуществляется в 117 стран мира. В прошлом году на их рынки поступило 3 183 вида готовых, обработанных товаров. Импорт сложился в пределах 34,4 млрд долларов.– Таким образом, обеспечен положительный торговый баланс на уровне 9 миллиардов долларов. На фоне опережающего роста обрабатывающей промышленности, темпы роста которой ускорились до 3,9%, наблюдалось снижение динамики горнодобывающей промышленности на 3,7%. Это произошло из-за сокращения нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+, – отметил Руслан Даленов.В целом, как сообщил министр, индекс физического объема промышленности составил 99,3%. По обрабатывающей промышленности 12 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение наблюдается в Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.В 2020 году сельское хозяйство также вышло в положительную зону с ростом в 5,6%, что позволило укрепить продовольственную обеспеченность внутреннего рынка. Уровень производства продукции в растениеводстве вырос на 7,8%, в животноводстве – на 3%. В региональном аспекте в 13 регионах отмечается положительная динамика роста аграрного производства. Наибольших успехов в этом плане добились аграрии Костанайской и Акмолинской областей. При этом в двух областях – Мангистауской и Западно-Казахстанской – показатели отрасли оказались низкими.В строительном секторе объем выполненных работ увеличился на 11,2%. Наибольшие темпы роста строительных работ отмечаются в Туркестанской области и Шымкенте. В целом по стране в 2020-м введено в эксплуатацию рекордное количество жилья – 15,3 млн кв. м, что на 16,8% выше уровня 2019 года. Среди регионов наибольшее значение по этому показателю отмечается в Нур-Султане – в 1,7 раза.– В 2020 году основными факторами развития экономики стали масштабные меры поддержки, инвестиционная активность в недобывающих отраслях, рост реального сектора, положительное сальдо торгового баланса и кредитная активность банковской сферы. Все это закладывает прочную основу для успешного развития страны в текущем году, – подытожил Руслан Даленов.В свою очередь глава Национального банка Ерболат Досаев доложил о том, что в прошлом году уровень инфляции в годовом значении сложился в пределах 7–7,5%, ускорившись в конце 2020 года до 7,5% по сравнению с уровнем предыдущего месяца – 7,3%.Наибольший вклад в общий рост цен на внутреннем рынке продолжает вносить продовольственная инфляция. Годовой рост цен на продовольственные товары увеличился с 10,8% до 11,3% на фоне усиления дисбалансов на рынках отдельных продуктов питания. Непродовольственная инфляция замедлилась с 5,7% до 5,5% на фоне относительно низкой динамики роста цен на одежду и обувь – до 4,8% (ноябрь – 5,2%). Инфляция платных услуг ускорилась с 4,1% до 4,2% в связи с ростом цен на услуги общественного питания и гостиничного обслуживания.Текущий счет платежного баланса за 9 месяцев 2020 года сложился с дефицитом, снизившись на 4,1 млрд долларов. Экспорт товаров сократился на 18,2%, или на 7,9 млрд долларов, сложившись на уровне до 35,3 млрд долларов, на что в основном повлияло падение экспорта нефти и газового конденсата. Импорт товаров сократился на 9,6% (на 2,8 млрд долларов) – до 26,4 млрд долларов в результате сокращения ввоза инвестиционных и промежуточных товаров.– По итогам 2020 года ожидается дефицит текущего счета платежного баланса на уровне 5,7 миллиарда долларов, – сообщил Ерболат Досаев.СЛАГАЕМЫЕ ГОСБЮДЖЕТАПо данным Минфина РК, в 2020 году в госбюджет поступило доходов на сумму 9 трлн 751 млрд тенге. В целом план по этому показателю исполнен на 102,7%. В республиканский бюджет без учета трансфертов поступило 6 трлн 561 млрд тенге доходов (100,3%). План по доходам перевыполнен на 22 млрд тенге, в том числе по налогам – на 16 млрд тенге. При этом основная сумма перевыполнения по налогам приходится на КПН, а также налог на добычу полезных ископаемых и экспортную таможенную пошлину на сырую нефть.– Вместе с тем не исполнен плановый уровень по налогу на добавленную стоимость. Недобор составил 256 миллиардов тенге в результате роста возврата НДС в 1,5 раза, или на 236 миллиардов тенге, снижения оборотов по реализации продукции на 14%, – доложил глава Минфина.По его словам, основное снижение приходится на горнодобывающую промышленность, где обороты продукции сократились на 42% (8 трлн тенге) по сравнению с 11 месяцами предыдущего года, а также на сферу товарооборота РК с третьими странами, уровень которой снизился на 14% по сравнению с 2019-м. В целом из-за пандемии в 2020 году снижение налоговых поступлений оценивается в пределах 2,4 трлн тенге. При этом в отчетном периоде обеспечено дополнительных поступлений в бюджет на сумму 710 млрд тенге – в основном за счет совершенствования налогово-таможенного администрирования и цифровизации.Доходы местных бюджетов исполнены на 108%, они составили 3 трлн 191 млрд тенге. Расходы государственного бюджета исполнены на 98,1%, республиканского – на 98,3%, местных бюджетов – на 99,1%. Общий уровень расходов республиканского бюджета составил 14 трлн 234 млрд тенге. При этом не исполнено 241 млрд тенге. Из них 224 млрд тенге – сэкономленные средства по резерву Правительства.В 2020 году предусмотренные регионам целевые трансферты были выделены в полном объеме – 2,2 трлн тенге. По предварительным данным, на местном уровне освоено 99,4%. Не исполнено 11 млрд тенге. В истекшем году, как заметил министр, параметры республиканского бюджета уточнялись 2 раза. При этом расходная часть подвергалась коррекции 8 раз по заявкам администраторов бюджетных программ и местных исполнительных органов. Вместе с тем с учетом неосвоения средств по целевым трансфертам как на республиканском, так и на местном уровнях глава Минфина предложил рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности соответствующих должностных лиц госорганов.За 2020 год камеральным контролем было охвачено более 1,4 млн процедур госзакупок на сумму 10,4 трлн тенге. По итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 983 млрд тенге. Проведено 2 177 аудиторских мероприятий. В целом аудиторским контролем было охвачено более 1 трлн тенге бюджетных средств. При этом установлены финансовые нарушения на сумму 251 млрд тенге, из которых 74% приходятся на нарушения, допущенные при ведении бухучета и финансовой отчетности. Устранены нарушения на 237 млрд тенге.СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АПКПо данным МИИР РК, в условия ограничительных мер минувшего года в сфере транспорта индекс физического объема составил 82,8%. Несмотря на снижение объема перевозок по линии традиционных направлений отрасли, в сфере транзитных контейнерных грузоперевозок удалось наверстать упущенные возможности по росту. Так, по сравнению с прошлым годом общий объем транзитных перевозок контейнеров составил 876 тыс. ДФЭ с ростом на 32%. Объем перевозок грузов всеми видами транспорта равняется 3,96 млрд тонн, или 94,3% от предыдущего года.– В минувшем году строительный сектор оставался ключевым драйвером экономического роста. По итогам года индекс физического объема по отрасли составил 111,2%, – отметил Бейбут Атамкулов.Положительная динамика по строительной отрасли наблюдается в 16 областях. В сфере жилищного строительства введено в эксплуатацию более 15,336 млн кв. м жилья, что составляет 116,8% к уровню 2019 года. К настоящему времени в целом по республике сдано в эксплуатацию свыше 140 тыс. жилищ. Увеличение объемов ввода жилья по сравнению с прошлым годом отмечается в 15 регионах.По мнению главы МИИР, благодаря росту основных секторов обрабатывающей промышленности, в том числе наращиванию темпов производства в стройиндустрии, удалось повысить самодостаточность экономики и добиться положительной динамики во всех смежных отраслях.В свою очередь глава Минсельхоза Сапархан Омаров доложил об итогах работы агропромышленного комплекса. Согласно его данным, в аграрной отрасли сохранилась положительная динамика роста. Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,6% и составил 6,3 трлн тенге. Рост обеспечен за счет увеличения объемов производства в растениеводстве на 7,8%.В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в 5 областях: Костанайской – 120,8%, Акмолинской – 112,7%, Павлодарской – 107,5%, Актюбинской – 106,7% и Карагандинской – 105,7%.В животноводческой отрасли объем валовой продукции увеличился на 3% и составил 2,6 трлн тенге. При этом отмечается рост объемов производства мяса в живом весе на 4,1%, молока – на 3,2%. Производство продуктов питания за январь – декабрь 2020 года выросло на 4% и составило 1,9 трлн тенге. Отмечается рост производства сливочного масла на 26,5%, переработанного риса – на 20,1%, колбасных изделий – на 8,2%, макарон – на 6,3%, обработанного молока – на 4,9%, кисломолочных продуктов – на 4,8%, сыра и творога – на 4,5%, муки – на 1,6%.Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 12 месяцев 2020 года увеличился на 15% (573,2 млрд тенге), в производство продуктов питания – на 13,5% (104 млрд тенге).О ситуации в сфере энергетики доложил глава ведомства Нурлан Ногаев.Подводя итоги рассмотрения повестки заседания, Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что в минувшем году стабильность экономики позволила удержать уровень безработицы в диапазоне до 5% и не допустить значительного снижения реальных доходов населения. Эффективность мер Правительства по обеспечению устойчивости экономики в условиях текущего кризиса была неоднократно отмечена передовыми международными финансовыми институтами, рейтинговыми агентствами и консалтинговыми компаниями. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем, хотя определенные ограничения в некоторых регионах продолжают действовать для обеспечения безопасности граждан. На фоне стабилизации эпидемиологической ситуации наблюдается постепенное восстановление в секторе услуг.– 2020 год был более других полон вызовами. Благодаря своевременно принятым мерам мы их преодолели. В целях дальнейшего обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны и повышения качества жизни населения необходимо эффективно реализовать предвыборную программу партии «Nur Otan», – подчеркнул Премьер-министр.Он также сообщил, что итоги социально-экономического развития и задачи на предстоящий период будут подробно рассмотрены в ближайшее время на расширенном заседании Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.