"100-долларовые купюры" продавали по 15 тысяч тенге в Алматинской области
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Изъято 6,5 тысячи фальшивых долларов
Двух человек, сбывавших поддельные доллары, задержали в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Департамент АФМ по Алматинской области начал досудебное расследование по факту хранения и сбыта поддельных долларов США.
«2 человека сбывали поддельные доллары по 15 тысяч тенге за 100-долларовую купюру.
При очередном сбыте подозреваемые задержаны. В ходе обысков обнаружены и изъяты 6,5 тысячи фальшивых долларов», – проинформировали в АФМ.
Подозреваемые будут взяты под стражу.