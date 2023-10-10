"100-долларовые купюры" продавали по 15 тысяч тенге в Алматинской области

Скриншот с видео: пресс-служба АФМ

Двух человек, сбывавших поддельные доллары, задержали в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Департамент АФМ по Алматинской области начал досудебное расследование по факту хранения и сбыта поддельных долларов США.

«2 человека сбывали поддельные доллары по 15 тысяч тенге за 100-долларовую купюру.

При очередном сбыте подозреваемые задержаны. В ходе обысков обнаружены и изъяты 6,5 тысячи фальшивых долларов», – проинформировали в АФМ.

Подозреваемые будут взяты под стражу.