Происшествия Фальшивые кроссовки "Adidas" и "Reebok" производили в Алматы

В Алматы пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактной спортивной обуви, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на Управление разъяснительной работы Департамента государственных доходов по г. Алматы.





"В рамках акции "По борьбе с "теневой" экономикой в г. Алматы" сотрудниками Службы экономических расследований Департамента государственных доходов была пресечена незаконная деятельность подпольного цеха по пошиву контрафактной спортивной обуви с использованием торговых знаков "Adidas" и "Reebok".В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяты швейные станки, пошивочная линия, готовая продукция спортивной обуви указанных брендов, а также комплектующие части",– говорится в сообщении.



При этом отмечено, что всего изъято более 1 500 пар готовой контрафактной продукции. Установлено, что в данном подпольном цехе пошивом контрафактной обуви занимались более 40 рабочих. Фальшивые кроссовки реализовывались в собственном магазине производителя, расположенном в микрорайоне "Айнабулак-1", крупных торговых рынках г. Алматы и других регионах страны.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 части 1 Уголовного кодекса РК, которое после предварительного расследования будет направлено в судебные органы.

