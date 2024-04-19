Фанатам футбола: Нацбанк выпустил коллекционные монеты в честь Евро-2024

Фото: пресс-служба Нацбанка

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением новой технологии повышенного рельефа и золочения. Масса монеты – 20 грамм, диаметр – 32 мм, качество изготовления – proof и anti-proof, номинал – 100 тенге.

Тираж монеты составляет 2 500 штук, из которых 1 500 штук будут реализованы через интернет-магазин НБК на внутреннем рынке Казахстана и 1 000 штук на внешнем рынке (партнер проекта – нумизматическая компания MDM).