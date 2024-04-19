Фанатам футбола: Нацбанк выпустил коллекционные монеты в честь Евро-2024

Нацбанк c 23 апреля начнет продажу коллекционных монет UEFA EURO 2024 TM из серии «Спорт», передает Kazpravda.kz
Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением новой технологии повышенного рельефа и золочения. Масса монеты – 20 грамм, диаметр – 32 мм, качество изготовления – proof и anti-proof, номинал – 100 тенге.
Тираж монеты составляет 2 500 штук, из которых 1 500 штук будут реализованы через интернет-магазин НБК на внутреннем рынке Казахстана и 1 000 штук на внешнем рынке (партнер проекта – нумизматическая компания MDM).
«Дополнительно сообщаем, что в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией не все территориальные филиалы НБК смогут начать реализацию с объявленной даты. Реализация коллекционных монет UEFA EURO 2024 TM в данных филиалах будет начата по мере стабилизации ситуации», – отметили в главном банке страны.