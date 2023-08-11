Фанаты своего дела
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Подготовил Дмитрий Норкин
Борис Собкин известен многим профессионалам, экспертам и любителям тенниса. Он тренировал не только первую ракетку Казахстана Александра Бублика, но прежде всего известен как многолетний наставник экс-восьмой ракетки мира, обладателя десяти титулов на турнирах АТР россиянина Михаила Южного. Борис Львович уже много лет сотрудничает с Федерацией тенниса Казахстана в роли тренера-консультанта и потому с удовольствием ответил на вопросы пресс-службы ФТК.