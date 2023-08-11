Фанаты своего дела

– Борис Львович, мы вновь рады видеть Вас в Астане! Как Вы оцениваете уровень знаний, подготовки казах­станских тренеров, что нужно нашим специалистам, чтобы прогрессировать и добиваться результатов?

– Спасибо большое! Как вы знаете, в конце апреля – начале мая текущего года в Шымкенте проходили учебно-тренировочные сборы перед юношескими Кубком Дэвиса и Кубком Билли Джин Кинг. По просьбе исполнительного директора Федерации тенниса Казахстана Дэйва Майли я написал аналитическое письмо, где указал на отдельные моменты работы казахстанских тренеров. Это письмо состояло из двух частей. Там четко было разделено: какие недостатки у игроков существуют в технике, в тактике и какие недостатки имеются в работе тренеров. В целом, я считаю, уровень ваших тренеров, по сравнению с тем, когда я был здесь первый раз 6–7 лет назад, поменялся в лучшую сторону, но для прогресса есть масса вещей, которые еще надо сделать, изучить, попробовать. В любой отрасли помимо получения знаний надо еще уметь эти знания применять на практике. Считаю, что именно по этим двум направлениям и надо двигаться. Тренерам нужно постоянно расширять кругозор в технике, тактике, физической подготовке, психологии. Не обойтись и без знания английского языка. Тренерская работа – творческая. Это работа, которая требует не только внимания и бесконечного терпения, но и наличия фактических знаний, а также умения принимать порой непрос­тые решения.

– Семь лет назад в одном из интервью Вы сказали, что казахстанский теннис станет по-настоящему казахстанским, когда в мужской и женской командах Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг будут играть свои воспитанники. Что-то поменялось?

– В настоящее время существенно прибавили и на приличном уровне играют Денис Евсеев, Бейбит Жукаев. Надеюсь, что они смогут помочь команде уже в этом году. На подходе есть хорошие воспитанники 14, 15, 16 лет. Но вот в этот переходный период (он начинается обычно где-то с 15–16 лет – у девочек чуть раньше, у мальчиков чуть позже) как раз и происходит крушение всех надежд! То есть когда даже самые хорошие юниоры становятся никем! Нужно особое внимание уделить вот этому переходному периоду, потому что если в этот период что-то делать неправильно, идти ложными путями, то даже хорошие юниоры, которые показывали отличные результаты на юношеских соревнованиях, на взрослом уровне их не покажут. Я считаю, что первый шаг вами сделан, то есть появились хорошие юниоры. Да, возможно, их немного: Амир Омарханов, Зангар Нурлан­улы, Дамир Жалгасбай – очень неплохие ребята. Да и те, кому сейчас по 17–19 лет, тоже имеют неплохие перспективы, но они и, самое главное, их тренеры должны понимать, что просто само собой ничего не получится – должна быть проведена серьезная работа для того, чтобы войти в профессиональный теннис.

– Насколько, на Ваш взгляд, важна ротация тренеров на подготовительном этапе, или же, по вашему конкретно примеру, у игрока должен быть один тренер, который бы вел его – если не всю, то большую часть карьеры?

– Этот вопрос обсуждается постоянно, мне много раз его задавали. Все индивидуально. Возможно, в какие-то моменты происходит ротация, и это идет в плюс игроку. У меня, например, с Михаилом Южным успешно сложилось, мы с ним проработали довольно-таки долго. Но если у игрока за карьеру будет 20 тренеров, то это одно­значно плохо. Скажу так: разумная ротация тренеров иногда бывает полезной.

– Тогда отсюда следующий вопрос: может игрок прогрессировать и развиваться сам, без тренера?

– Нет! Не сможет! Вот именно на переходном этапе точно вряд ли сможет. Зрелый игрок может, конечно, какое-то время не иметь тренера и продолжать держать уровень, но обратите внимание – у практически всех теннисистов в топ-200 есть личные тренеры. Всегда полезен, а иногда просто необходим профессиональный взгляд и совет со стороны. Я не пытаюсь набить цену тренерам, просто такова объективная реальность.

– Что нужно, чтобы стать настоящим тренером, чтобы что-то новое привносить в игру теннисиста, суметь вывести его на новый уровень?

– Нужно, во-первых, иметь базовые знания – без них ничего не получится. Во-вторых, нужно иметь возможность работать с хорошими игроками, то есть иметь соответствующий «материал». Чтобы состоялся классный профессионал, необходимы две составляющие: хороший исходный «материал» (талантливый молодой игрок) и хороший тренер. Бывает по-всякому: очень талантливый игрок попадает в плохие руки и становится никем, или наоборот – очень хороший тренер не достигает результатов с плохим «материалом». К сожалению, мастер не сможет сделать из булыжника драгоценный камень. Но для того чтобы алмаз превратился в бриллиант, нужен хороший огранщик. Еще раз подчеркну – чтобы стать хорошим тренером, нужны знания и умение применять их на практике.

– Борис Львович, есть ли формула успеха хорошего тренера?

– Он должен фанатично любить свое дело и работать круглые сутки, в прямом смыс­ле болеть за результат. Классный тренер – это диагноз! Если ты подходишь к делу как ремесленник, то сложно рассчитывать на успех. Настоящих побед добиваются фанатики, но они, вновь подчеркну, тоже должны обладать знаниями и умениями.