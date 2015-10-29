Фантастический дух команды

973
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Питер Корбетт является основателем успешного американского цифрового агентства iStrategyLabs. И в его бизнесе самое главное – это команда. По этому поводу Питер поделился своей теорией: «Важно, чтобы будущие сотрудники начали кристаллизоваться вокруг человека, влюбленного в свою идею. Тогда начинают зарождаться культура и корпоративная этика. Тогда лидер может заражать своим энтузиазмом, потому что он может каждый день находиться рядом со свои­ми коллегами и производить этот эмоциональный обмен. Таким образом, когда компания вырастает и разговаривать ежедневно с каждым из 100 сотрудников уже не представляется возможным, в дело вступает культура, сформированная на начальных этапах создания команды. Она и вращает колесо сплоченности в коллективе, она и поддерживает тот фантастический дух, с которым компания зарождалась».
Многим сотням предпринимателей гуру маркетинга рассказывал, как начинать бизнес с нуля, об основах предпринимательского духа для тех, кто готов действовать, о технологиях и инновациях в бизнесе. «Это стало отличной возможностью обменяться опытом и пообщаться с представителем зарубежного маркетингового агентства, которое специализируется на digital», – считает сооснователь и руководитель клуба молодых предпринимателей Зинаида Пак.
Руководство MOST пригласило маркетологов из известных казахстанских компаний, владельцев рек­ламных и пиар-агентств. Предприниматели с утра до вечера работали в режиме Open Lab с Питером в одном зале. Одновременно с ним в мастерской работали известные специалисты в области маркетинга и рекламы – Владимир Полонник из Q-page, Алимжан Бисембаев и Мухаммад Муратов из компании Netpeak.
«Алматы становится центром инноваций и творчества, и мы рады работать совместно с MOST, чтобы дальше поддерживать этот импульс. Визит американского новатора Питера Корбетта является примером того, как казахстанские и американские предприниматели могут обмениваться идеями, разрабатывать новые концепции для пользы и экономики, и общества», – сказал в свою очередь советник по вопросам прессы, культуры и образования Генерального консульства США в Алматы Чарльз Мартин.
Организаторы встреч считают важным, что люди все чаще покидают зону комфорта и стремятся получить новые знания, воплотить в жизнь что-то новое и интересное. Неиссякаемое количество вопросов Корбетту показало, что казахстанские бизнесмены понимают: необходимо выходить из узкого круга зрения и учиться видеть целостную экосистему и целый мир! Тем более что все больше мобильных и интернет-технологий захватывают нашу жизнь. «Все мы задумываемся о том, как живем и что именно нужно сделать для того, чтобы жизнь улучшить. В каждом сегменте – здоровье, спорт, еда, путешествия, семья – есть какая-то инновация, позволяющая сделать жизнь легче, удобнее и приятнее», – уверен Питер Корбетт.
Здорово, что такие большие профессионалы готовы делиться знаниями и наставлять начинающих. Именно так мы сможем сделать предпринимательскую экосистему устойчивее и лучше во благо экономики всей страны! Это направление, специализирующееся на digital, у нас в Казахстане только начинает развиваться, поэтому нам есть чему поучиться у тех, кто успешно использует такие инструменты.

