ФАО предупреждает о возможном распространении птичьего гриппа в странах Азии
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) рекомендует странам тщательно подготовиться к возможному распространению вируса, выявленного недавно у перелетных водоплавающих на озере Убсу-Нур в Республике Тыва Российской Федерации, передает Kazpravda.kz.
В конце мая – начале июня 2016 года в ходе обследования популяции диких перелетных птиц на озере Убсу-Нур обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа подтипа H5N8. Наличие штамма было подтверждено в образцах, собранных у нескольких видов водоплавающих птиц, включая озерных чаек, серых цапель, больших бакланов, больших поганок, крачек и уток.
Высокопатогенные штаммы птичьего гриппа подтипа H5 или H7 часто вызывают болезни и гибель домашней птицы, в частности кур. Они также могут оказывать воздействие на другие виды птиц (утки, гуси и перепела), хотя некоторые штаммы могут продуцировать лишь умеренные, либо бессимптомные признаки инфекции у водоплавающих. Штаммы типа H5 иногда присутствуют исключительно у диких птиц, в основном водоплавающих. Их заболеваемость и гибель варьируется от вида к виду, от сезона, а также зависит от возраста и иммунных характеристик отдельных особей.
Убсу-Нур – обширная водно-болотная территория, привлекающая обилие разнообразных водоплавающих. Она является важным местом отдыха перелетных птиц на центрально-азиатском маршруте миграции, охватывающем огромную континентальную зону Евразии между Арктикой и Индийским океаном.
"Миграция водоплавающих после вывода птенцов может привести к проникновению патогена на Сибирскую низменность, открывая тем самым путь для вторжения штамма на территории остановки мигрирующих водоплавающих птиц в зонах Западно-Евразийских и Афро-Евразийских маршрутов миграции", – сказал эксперт ФАО по экологии заболеваний и диким животным Сергей Хоменко.
По данным ФАО, существует вероятность того, что штамм H5N8 будет распространяться на запад и юг также, как и наблюдаемый ранее другой высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N1.
В связи с этим ФАО рекомендует странам Центральной Азии, Кавказа, Ближнего Востока, Европы и Западной Африки – особенно тем, где уже наблюдались вспышки высокопатогенного птичьего гриппа в прошлом – хорошо подготовиться к возможному распространению вируса, и от пассивного наблюдения перейти к активному в течение следующих шести-двенадцати месяцев.
Органам управления на местах необходимо усилить эпиднадзор и информирование населения. Общие рекомендации включают: - немедленно информировать о заболевании либо гибели птиц – как диких, так и домашних; - национальным властям следует убедиться, что лаборатории обеспечены всем необходимым для выявления вирусов; - фермерам и производителям продукции птицеводства следует активизировать меры биологической безопасности для профилактики возможной передачи штамма от диких птиц. Для предотвращения передачи вируса важно изолировать домашнюю птицу и другую живность от диких птиц и продуктов их жизнедеятельности; - охотничьи объединения и организации дикой природы должны быть информированы, что с конца лета и осенью 2016 водоплавающие могут быть заражены H5N8 и другими штаммами; - потребителям следует тщательно мыть руки, потреблять мясные продукты только после глубокой тепловой обработки и воздерживаться от сбора, потребления или продажи животных, найденных больными или мертвыми.
"Обследования, проведенные на озере Убсу-Нур, и оперативная отчетность из Российской Федерации, содержащая информацию о подтипах и генетических характеристиках штамма, явились очень ценными шагами для раннего предупреждения и обеспечения готовности на случай вспышки, – сказал главный ветеринарный врач ФАО Хуан Луброт. – Дополнительный мониторинг и систематический сезонный надзор на отдельных водно-болотных территориях в Центральной Азии будет способствовать своевременному прогнозированию эпидемии птичьего гриппа в Евразии, на Ближнем Востоке или в Африке".