Фехтовальщик Эльмир Алимжанов завоевал "бронзу" на Азиаде

Спорт
127
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В активе Казахстана уже 9 наград.

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанец Эльмир Алимжанов стал бронзовым призером Азиатских игр в фехтовании на шпаге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Алимжанов на турнире, который проходит в Ханчжоу (КНР), дошел до 1/2 финала. Этот успех гарантировал ему "бронзу".

В полуфинале казахстанский шпажист уступил японцу Коки Кано, завершив Азиаду с бронзовой медалью.

Добавим, что в активе Казахстана уже 9 наград. Ранее второй стала дзюдоистка Абиба Абужакынова и команда по пулевой стрельбе. На третью ступень пьедестала поднялись дзюдоисты Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар, Нурлыхан Шархан, Эсмиггуль Куюлова, стрелки Никита Чирюкин и Александра Ле с Исламом Сатпаевым в соревнованиях среди смешанных команд.

#медаль #бронза #Азиада #фехтование #Эльмир Алимжанов

Популярное

Все
От «Оян, қазақ!» до «Тез өлмен!»
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Улыбнитесь, дети, птичке
«Астана» внесла интригу
Как в районе «очистили» бюджет
Земля и космос «Ульбы»
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 сентября 2023 года №29-НП
Выдвижение кандидатов в районные акимы началось в Туркестанской области
«Мокрая» страда
Зима приходит не внезапно
Когда объявят имена обладателей вакантных образовательных грантов
Распоряжение Главы государства
Smart-водоснабжение
Распоряжение Главы государства
Резиденцию – детям
Девушка и двое маленьких детей погибли в пожаре в СКО
Медпомощь должна быть максимально приближенной к месту жительства – Смаилов
Бронзовую медаль выиграли казахстанские стрелки на Азиаде
Дархан Кыдырали стал депутатом Сената
Эффект умелого управления
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
«Саммит для учебников истории»
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге

Читайте также

UFC официально объявил следующий бой Шавката Рахмонова
Нурлыхан Шархан стал бронзовым призером Азиатских игр
Диана Тасжанова вышла в финал Азиатских игр с рекордом Каза…
Казахстан завоевал второе "серебро" Азиатских игр

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]