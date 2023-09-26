Фехтовальщик Эльмир Алимжанов завоевал "бронзу" на Азиаде

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанец Эльмир Алимжанов стал бронзовым призером Азиатских игр в фехтовании на шпаге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Алимжанов на турнире, который проходит в Ханчжоу (КНР), дошел до 1/2 финала. Этот успех гарантировал ему "бронзу".

В полуфинале казахстанский шпажист уступил японцу Коки Кано, завершив Азиаду с бронзовой медалью.

Добавим, что в активе Казахстана уже 9 наград. Ранее второй стала дзюдоистка Абиба Абужакынова и команда по пулевой стрельбе. На третью ступень пьедестала поднялись дзюдоисты Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар, Нурлыхан Шархан, Эсмиггуль Куюлова, стрелки Никита Чирюкин и Александра Ле с Исламом Сатпаевым в соревнованиях среди смешанных команд.