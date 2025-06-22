В рамках 90-летия филармонии имени Жамбыла при поддержке Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан имени Толепбергена Абдырашева в Алматы прошёл фестиваль «XX25», передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Главная цель мероприятия — через постановку симфонических произведений XX века и творчество современных композиторов соединить прошлое и настоящее, согласовать художественные идеи той эпохи с сегодняшним днём. Фестиваль проводится во в

торой раз. Особенностью этого года стало то, что талантливые молодые казахские музыканты, получившие образование в зарубежных вузах и ныне выступающие на сценах ближнего и дальнего зарубежья, вернулись на родину, чтобы представить своё искусство соотечественникам.

Фестиваль открылся 6 июня концертом при сопровождении Государственного академического симфонического оркестра РК с участием приглашённой из Бельгии лауреата международных конкурсов, талантливой скрипачки Меруерт Карменовой. 13 июня фестиваль продолжился концертом лауреатов международных конкурсов, пианисток Ботагоз Айгалькаевой и Алияр Отетлеу.

На закрытии фестиваля выступил один из самых ярких молодых скрипачей современности из Испании, музыкант международного уровня Ержан Кулибаев, представляющий Казахстан на мировых сценах. В рамках фестиваля были исполнены ряд сложных и содержательных произведений, высоко оценённых в мировом музыкальном искусстве.

В частности, симфонический оркестр исполнил «Симфонию №5» Д. Шостаковича, «Концерт для двух фортепиано с оркестром» Ф. Пуленка и впервые в Казахстане концерт для скрипки с оркестром №1 Кароля Шимановского.