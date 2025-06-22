Фестиваль «ХХ25» прошёл в Алматы

Культура
127

В рамках 90-летия филармонии имени Жамбыла при поддержке Государственного академического симфонического оркестра Республики Казахстан имени Толепбергена Абдырашева в Алматы прошёл фестиваль «XX25», передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

 

 

Главная цель мероприятия — через постановку симфонических произведений XX века и творчество современных композиторов соединить прошлое и настоящее, согласовать художественные идеи той эпохи с сегодняшним днём. Фестиваль проводится во в

торой раз. Особенностью этого года стало то, что талантливые молодые казахские музыканты, получившие образование в зарубежных вузах и ныне выступающие на сценах ближнего и дальнего зарубежья, вернулись на родину, чтобы представить своё искусство соотечественникам.

Фестиваль открылся 6 июня концертом при сопровождении Государственного академического симфонического оркестра РК с участием приглашённой из Бельгии лауреата международных конкурсов, талантливой скрипачки Меруерт Карменовой. 13 июня фестиваль продолжился концертом лауреатов международных конкурсов, пианисток Ботагоз Айгалькаевой и Алияр Отетлеу.

На закрытии фестиваля выступил один из самых ярких молодых скрипачей современности из Испании, музыкант международного уровня Ержан Кулибаев, представляющий Казахстан на мировых сценах. В рамках фестиваля были исполнены ряд сложных и содержательных произведений, высоко оценённых в мировом музыкальном искусстве.

В частности, симфонический оркестр исполнил «Симфонию №5» Д. Шостаковича, «Концерт для двух фортепиано с оркестром» Ф. Пуленка и впервые в Казахстане концерт для скрипки с оркестром №1 Кароля Шимановского.

#культура #Алматы #фестиваль

Популярное

Все
В Семее спасли мальчика, который потерялся и провел ночь в лесу
Трамп: Ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены
В Казахстане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Александр Бублик вышел в финал турнира в Галле
МИД Казахстана сделало заявление по ситуации на Ближнем Востоке
В Жаксынском районе Акмолинской области полностью решена проблема обеспечения населения питьевой водой
Фестиваль «ХХ25» прошёл в Алматы
Серия скотокрадств раскрыта в области Жетісу
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Как идет строительство завода по производству стали в Жамбылской области
Олжас Бектенов обсудил с Ли Яньтао строительство нового завода в РК
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Турнир по тактическому многоборью выявил сильнейших среди команд спецназа МВД РК
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Тариф почти как в столице
Журналистам показали строительство завода KIA в Костанайской области
Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы
Запретить покупку жилья за наличные предлагают в России
Госсоветник представил коллективу КИСИ нового директора
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал в Акорде Председателя КНР
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Сильная жара и дожди в ближайшие дни придут в Казахстан
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
Китайская компания планирует перерабатывать пшеницу в Акмолинской области
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Уральске реконструируют набережную
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок

Читайте также

Государственная хоровая капелла имени Байкадамова подвела и…
500 литров кумыса раздали гостям во время традиционного фес…
Премьера балета «Спящая красавица» прошла в театре «Астана …
Между сном и реальностью

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]