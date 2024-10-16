Фестиваль ремесленников «Шебер-fest» прошел в Атырау

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Свои работы на фестивале, приуроченном к 800-летию Улуса Джучи, представили 20 ремесленников со всей страны.

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Среди них – мастер кузнечного дела, художественной обработки металла, кожи и дерева Даулет Даркембайулы, мастер ковроткачества, валяния и вышивки Айдарша Мереке Полаткызы, изготовитель народных музыкальных инструментов Казым Аманкосов, мастера по коже Айдарбек Темиргалым Жолдасбекулы и Нурлан Саулебайулы. Мастер-классы от именитых ремесленников вызвали большой интерес участников и гостей фестиваля.

– Мы уверены, что такие мероприятия важны для мастеров, ведь это отличная возможность встретиться, поделиться опытом и вдохновиться новыми идеями, – говорит директор музея им. Ш. Сариева Тулеген Орынбасаров.

Свое мастерство в изготовлении традиционных музыкальных инструментов продемонстрировал ремесленник из Атырау Нурлыбек Бисенбаев. У него своя мастерская, а сам он окончил музыкальную академию по специальности «домбра». После учебы преподавал в музыкальной школе.

– Мы занимаемся изготовлением домбр и поставляем их в музыкальные школы Атырау.
Я также продолжаю обучать игре на этом великолепном инструменте всех, в чьих сердцах живет музыка, – отметил Нурлыбек Бисенбаев.

#Атырау #фестиваль #ремесленники. «Шебер-fest»

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