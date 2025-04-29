Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО

Культура
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Портнягина Наталья
собкор по Западно-Казахстанской области

Тюльпановое поле села Кайынды казталовцы считают одним из семи чудес своего района – здесь произрастает более 10 видов этого весеннего цветка, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: отдел внутренней политики Казталовского района ЗКО

Это не только повод для гордости, но и большая ответственность перед потомками. Поэтому в целях сохранения национального достояния, а также развития туристического потенциала и культурного взаимодействия между регионами с 2018 года в районе проводятся фестивали, посвященные тюльпану.

В этом году трехдневная программа фестиваля открылась встречей гостей в историко-краеведческом музее села Акпатер. На второй день в культурно-досуговом центре имени Сагита Садыкова села Казталовка прошел  IV республиканский конкурс эстрадных песен «Қызғалдақ-көктем», посвященный 80-летию Великой Победы. Его участниками стали 12 конкурсантов в возрасте от 17 до 32 лет из Абайской, Костанайской, Атырауской областей и ЗКО. Цель музыкального состязания – открыть новые таланты, по мнению организаторов, была достигнута.

Следующее мероприятие «Барып қайт, балам, ауылға» было приурочено юбилею известного композитора Темирали Бактыгереева. Композитор  ушел из жизни в 2014 году, его творческое наследие – музыка для более 300 песен.

Также в рамках фестиваля художники, впервые собравшиеся в районе на областной симпозиум, провели мастер-классы, темой которых стали чудеса района: сайга и белые лебеди, остров Чайки, городище Жалпактал и усадьба купца Овчинникова, Едилбай соры, и, конечно, тюльпаны.

В третий день для гостей развернулась ярмарка, в специально установленных юртах были накрыты щедрые дастарханы. Яркие эмоции гостям подарили соревнования по национальным видам спорта: қазақ күресі, ләңгі тебу, арқан тартыс, қол күресі, қой көтеру сайыстары, аламан бәйге, топ бәйге, тай жарысы. Украсила фестиваль выставка декоративно-прикладного искусства «Мир тюльпанов».

#культура #фестиваль #тюльпаны

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