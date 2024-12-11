Фильм «Алга» завоевал две награды на фестивале в Иране

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

14-й Международный фестиваль спортивных фильмов в Иране стал важной вехой для казахстанского кинематографа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: brod.kz

Ернар Нургалиев был признан победителем в номинации «Лучшая режиссура», а Ерик Жолжаксынов удостоен награды за «Лучшего актера второго плана».

«Алга» – фильм о силе духа, братской любви и стремлении к мечте, несмотря на все испытания, которые подбрасывает им жизнь.

Картина была снята при поддержке Министерства культуры и информации РК и Центра поддержки национального кино. Продюсер — Максим Акбаров, режиссёр — Ернар Нургалиев.

#культура #Иран #фильм

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