Фильм, который заставит задуматься

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Лаура Тусупбекова

В Астане состоялся премьерный показ киноленты «Операция «Набат»

фото из архива "КП"

Боевик «Операция «Набат» основан на драматических событиях, произошедших в 1992 году в Казахстане, когда во время этапирования приговоренных к высшей мере наказания особо опас­ных ­преступников их подельниками был захвачен автобус с заложниками с требованием освободить рецидивистов.

Без сомнения, полнометражный художественный фильм открывает собой новую страницу в истории киностудии, сочетая в жанре исторического боевика интенсивность действий и психологическую глубину эмоций. Сюжет фильма строится на реальных судьбах двух криминальных авторитетов – Глухого и Штыря, чья отчаянная попытка освободить особо опасных преступников приводит к непредсказуемым последствиям. Напряженные сцены, захватывающие боевые действия и глубокие драматические повороты делают «Операцию «Набат» одним из самых ярких кинематографи­ческих событий сезона. Этот фильм не просто развлекает, он заставляет задуматься о природе героизма, о силе человеческого духа и о ценнос­ти жизни.

Как рассказал президент национальной киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова Азамат Сатыбалды, «Операция «Набат» представляет собой захватывающий и эмоционально насыщенный фильм, значение которого может повлиять на дальнейшее развитие кинематографа в целом.

– Мы гордимся возможностью показать зрителям такое серьезное произведение. Этот фильм является прекрасным примером того, как искусство кино может объединять людей, заставлять нас сопереживать и восхищаться героизмом обычных людей в самых сложных ситуациях. Мы уверены, что «Операция «Набат» найдет отклик у широкой аудитории и оставит незабываемые впечатления у каждого зрителя, – отметил руководитель киностудии «Казахфильм».

На премьере присутствовал участник этих событий ветеран КНБ Кадыржан Карабаев, благодаря которому кинематографисты смогли досконально воссоздать эту страшную историю. Он признался, что до сих пор с содроганием вспоминает те дни, ведь на кону стояли жизни невинных беззащитных людей. Это были годы, когда молодая республика осталась один на один с теми вызовами, которые последовали после того, как Советский Союз распался на отдельные государства. По словам аксакала, в этой ситуации самым трудным было взять ответственность на себя, и это качество, считает он, было одним из главных для сотрудника Комитета национальной безо­пасности в данной ситуации.

Фильм снят по заказу Министерства культуры и информации РК при поддержке НАО «Государственный центр поддержки национального кино», а также при содействии КНБ и МВД. Зрителю нужно быть готовым к переживанию эмоциональных качелей от отчаяния к надежде. Надежде, что добро победит зло.

#Астана #премьера #Операция Набат

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