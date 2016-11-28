Фильм "Так сложились звезды" показали на кинофестивале во Франции
С 22 по 27 ноября в городе Онфлер (Франция) состоялся XXIV Фестиваль российского кино, который собирает многих всемирно известных актеров, режиссеров и ценителей кино. Казахстанский фильм "Так сложились звезды" был показан в рамках программы "Фильм-событие" в кинотеатре "Henri-Jeanson" с субтитрами на французском языке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахского научно-исследовательского института культуры МКиС РК.
Фото пресс-службы КазНИИК МКиС РК
Как отмечается, данный показ предложен оргкомитетом Казахстану из ряда других стран как почетному гостю – участнику фестиваля.
На кинофестивале было представлено 26 фильмов из Казахстана, России, Франции, США и других стран. По словам организаторов, число посетителей фестиваля составило 6 000–8 000 человек. В выходные дни два фестивальных зала не могли вместить всех желающих во время следующих один за другим кинопоказов.
Организаторами кинофестиваля выступили Министерство культуры Российской Федерации, Посольство Российской Федерации во Франции, киноконцерн "Мосфильм", Генеральный Совет Кальвадоса и Офис культурных проектов департамента Кальвадос.
Фото пресс-службы КазНИИК МКиС РК
В этом году жюри возглавил писатель и режиссер Фредерик Бегбедер. Вместе с ним присуждали награды продюсер Мэй Шен Шале, актриса Сирьель Клэр, актриса Криста Тере, актриса Виктори Оллокуи и кинокритик Филипп Руйе.
Фильм "Так сложились звезды" режиссера Сергея Снежкина является пятой частью киноэпопеи "Путь лидера". Фильм повествует о нелегком переходном этапе казахского народа в 1980-х годах из Советского Союза в Независимый Казахстан и становлении Нурсултана Назарбаева в качестве Президента Республики Казахстан. Фильм был снят в 2016 году.
Фильм представлен в виде интервью английского корреспондента Хью Фрейзера с Нурсултаном Назарбаевым. Интервью переходит в рассказ Президента о жизни, судьбе и о трудном пути обретения независимости. Президент знакомит писателя с местными обычаями, параллельно рассказывая о самых сложных периодах своей жизни, начиная с назначения его в 1984 году председателем Совета министров до становления Президентом Республики Казахстан в 1991 году.
Фото пресс-службы КазНИИК МКиС РК
"Фильм "Так сложились звезды" вызвал огромный интерес у всех посетителей фестиваля. По общему мнению жюри и участников, казахстанские фильмы становятся все более востребованными для зарубежных зрителей. Так как именно посредством фильмов люди знакомятся с богатой культурой народа Казахстана, его традициями и обычаями", – добавили в пресс-службе.