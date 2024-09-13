Флагман развития общества

Мнения
4
Алтынбек Шарипбай, доктор технических наук, профессор

Решение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании Национального центра искусственного интеллекта я считаю своевременным и необходимым. Нет такой сферы человеческой деятельности, где не применяется или не будет применяться в будущем искусственный интеллект. Его межотраслевой характер требует комплексного регулирования, поэтому Национальный центр искусственного интеллекта должен быть подчинен непосредственно Президенту. В противном случае искусственный интеллект будет восприниматься как обслуживающий придаток какой-то отдельно взятой отрасли – транспорта, земледелия, образования, что в корне неверно.

коллаж из архива "КП"

Думаю, что работа в Национальном центре будет вестись по двум направлениям. Первое – это деятельность специалистов, создающих математические модели, программы, технологии и конкретные продукты искусственного интеллекта. Но всего этого нельзя себе даже представить, если не будет вестись работа по второму направлению – созданию предметной базы по каждой из отраслей, в которых применяется искусственный интеллект. Проще говоря, вместе со специалистами-математиками в Национальном центре должны работать специалисты-биологи, химики, физики, аграрии. Математики и технологи, к примеру, не знают всех тонкостей сельского хозяйства или налогообложения и не смогут создать качественный продукт применительно к этим отраслям. Синтез профильных знаний и развивающихся технологий – вот, на мой взгляд, залог успешной деятельности команды Национального центра.

Выдающийся советский ученый академик Виктор Глушков неоднократно подчеркивал, что во главе научных учреждений всегда должен стоять ученый. Административное вмешательство в их работу просто недопустимо. Первый руководитель обязан возглавлять научные проекты, а не вести финансы. Конечно, можно поставить во главе грамотного финансиста, но если он об искусственном интеллекте знает только по новостям из телевизора или по интернет-статьям, то результаты его деятельности в собственно научной сфере представляются мне крайне сомнительными. Считаю, что руководителем Национального центра искусственного интеллекта должен быть опытный ученый с международным авторитетом, который сможет собрать команду высококлассных специалистов. Сделать это, кстати, можно через известный чат-бот ChatGPT. К примеру, задать ему запрос «Ученые в области искусственного интеллекта в Казахстане» и смотреть по предложенному им списку. Или же можно воспользоваться проверенным способом и определять продуктивность потенциальных работников Национального центра по индексу Хирша.

Но главное – нельзя рассматривать искусственный интеллект исключительно как источник заработка. К сожалению, есть у нас люди, которые идут в науку с единственной целью: как бы заработать побольше. Но настоящий ученый – всегда человек порядочный и честный. Он никогда не поставит во главу угла свои корыстные интересы. Считаю, что об этом нужно говорить открыто, чтобы никто не извратил саму идею создания Национального центра искусственного интеллекта. Он должен стать флагманом развития казахстанского общества, и я уверен, что наши талантливые ученые непременно сделают его таковым.

#президент #мнение #послание #ИИ

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