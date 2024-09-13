Флагман развития общества
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Алтынбек Шарипбай, доктор технических наук, профессор
Решение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании Национального центра искусственного интеллекта я считаю своевременным и необходимым. Нет такой сферы человеческой деятельности, где не применяется или не будет применяться в будущем искусственный интеллект. Его межотраслевой характер требует комплексного регулирования, поэтому Национальный центр искусственного интеллекта должен быть подчинен непосредственно Президенту. В противном случае искусственный интеллект будет восприниматься как обслуживающий придаток какой-то отдельно взятой отрасли – транспорта, земледелия, образования, что в корне неверно.