Общество
FlyArystan продемонстрировали свой первый лайнер Airbus A320
Екатерина Елисеева
В аэропорту Алматы казахстанский лоукостер "FlyArystan" продемонстрировали свой первый лайнер Airbus A320, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИИР РК.

"На первых порах парк FlyArystan будет состоять из четырёх самолётов Airbus A320. Все лайнеры будут иметь конфигурацию салона только экономического класса на 180 мест", – сообщает КГА РК.



Отмечается, что на борту воздушного судна установлены новые кресла Recaro 3530 Slim с новой кожаной обивкой. Шаг между креслами составляет 82 см.



Ранее авиаперевозчик запустил продажу билетов из Алматы в Нур-Султан, Тараз, Караганду и Уральск. По этим маршрутам полеты начнутся с 1-2 мая 2019 года. Чуть позднее маршрутная сеть расширится рейсами из Алматы в Шымкент и Павлодар.

К 2022 году планируется расширить авиапарк авиакомпании FlyArystan до 15 самолетов.

Также ранее сообщалось, что право безбагажных перевозок будет предоставлено только лоукостеру FlyArystan.

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