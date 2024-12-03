Фонд «Қазақстан халқына» предлагает бизнесу реализовывать проекты вместе

Помещение для реабилитационного центра нашлось в новом здании областной многопрофильной детской клинической больницы. Здесь сделали ремонт, установили медоборудование, удобную мебель и инвентарь для ЛФК. Надо отметить, что открыть реабилитационный центр в Караганде помогли компании-меценаты и общественный фонд «Қазақстан халқына», соз­данный в 2022 году по инициативе Главы государства. Его представители недавно посетили Карагандинский регион, где встретились с предпринимателями.

– В 2022 году крупные компании внесли в наш фонд 132 миллиарда тенге, – сообщил руководитель центра координации благотворительных программ и взаимодействия с донорами ОФ «Қазақстан халқына» Чингиз Шарапиев. – В общей сложности за два года у нас накопилось свыше 170 миллиардов тенге. Большую часть этих денег мы направили на общенациональные проекты в сфере медицины, образования, социальных услуг, культуры и спорта. Отмечу, что 100 процентов всех пожертвований идут на благотворительную помощь. На свои административные расходы фонд не берет из них ни копейки.

Какие социальные проекты фонд «Қазақстан халқына» реализует в Карагандинской области? Один из них связан с развитием комбустиологической, то есть ожоговой службы. Проект предусматривает техническое пере­оснащение двух крупнейших клиник региона – многопрофильной больницы им. Х. Макажанова в Караганде и многопрофильной больницы города Темиртау. Для них закупается современное оборудование, в числе которого особые противоожоговые кровати и аппараты искусственной вентиляции легких. Фонд выделяет на это 526 млн тенге.

Другой проект касается физического развития воспитанников специальных школ-интернатов Караганды, Темиртау, Шахтинска, Сарани, Балхаша и Жезказгана. В его рамках запланирована установка спортивных площадок во дворах учебных заведений, а также технический надзор за работой подрядчиков. Всего фонд «Қазақстан халқына» намерен выделить 600 млн тенге.

– Мы работаем прозрачно. Все документы по реализованным проектам публикуем на своем сайте, – отметил представитель фонда Чингиз Шарапиев. – При этом мы никому – ни партнерам, ни благотворительным организациям, ни госпредприятиям – деньги напрямую не перечисляем. Мы заключаем договоры с поставщиками оборудования и подрядчиками, которые участвуют в реализации наших проектов, и оплачиваем их работу напрямую, без посредников.

В Караганде фонд «Қазақстан халқына» презентовал свою новую концепцию, которая называется «Малые города – большие возможности». Она направлена на улучшение жизни людей в небольших населенных пунктах.

Вместе с тем Чингиз Шарапиев предложил топ-менеджерам крупных компаний реализовывать свои социальные проекты вместе. Фонд возьмет на себя организационные задачи, а также обеспечит прозрачность процесса.