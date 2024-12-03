Фонд «Қазақстан халқына» предлагает бизнесу реализовывать проекты вместе
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Недавно в Караганде открылся реабилитационный центр для детей с нейроортопедическими нарушениями. Это первая подобная медорганизация в регионе. Для работы здесь подготовили команду специалистов, в которую вошли неврологи, реабилитологи, логопеды, дефектологи и инструкторы по лечебной физкультуре. Ежегодно они смогут принимать до 600 маленьких пациентов. Всю помощь детям будут оказывать бесплатно – за счет средств из фонда обязательного медстрахования.